Estas son 4 playas del Pacífico mexicano y las actividades extremas que puedes realizar

View this post on Instagram

Si hay un lugar que no puedes perderte al visitar la Riviera Maya es #Chichu00e9nItzu00e1. Este yacimiento arqueolu00f3gico es una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. . u00bfQuu00e9 puedes encontrar en este lugar? . u2705 Las Piru00e1mides Mayas ud83dudd3a Fueron construidas cientos de au00f1os atru00e1s, con propu00f3sitos meramente religiosos. Antiguamente se rendu00eda tributo a los dioses mayas, se realizaban rituales y sacrificios. Hoy, es un espectu00e1culo arquitectu00f3nico imperdible que sorprende hasta al turista mu00e1s exigente. ud83eudd29 . u2705 Los cenotes ud83dudca6 Estas imponentes reservas de agua, contenidas en autu00e9nticas grutas formadas a partir de la erosiu00f3n por lluvias, dejan espacios fascinantes para nadar y practicar buceo. . Sin dudas Chichu00e9n Itzu00e1 acapara maravillas tanto arriba como bajo tierra. u00bfImpresionante, verdad? . ud83dudcf8 @claritacao . #RivieraMaya #VivirViajando #Despegar #Mu00e9xico