Rutina de belleza para Luna llena; hazla el 31 de octubre y renueva tu piel

Dicen que no hay lunas más bellas como las del mes de octubre y para muestra es que en este ciclo lunar podremos disfrutar este próximo día 31 nuevamente de la luna llena, así que debemos aprovechar todos los beneficios que ésta nos trae.

La luna llena te ayuda a conectar con otras personas pero, sobre todo, para conectarte contigo mismo así que, qué mejor que regalarte esa noche para ti y dedicarlo a tu relajación y belleza.

Es por eso que a continuación te daremos un ritual de belleza para que lo apliques en la luna llena del 31 de octubre y tengas unos resultados magníficos.

Renueva tu piel

Elimina los contaminantes de la piel

Aunque te encuentres haciendo home office y no te hayas maquillado, debes siempre lavar tu cara para quitar todo el polvo o cualquier contaminante que exista en tu piel.

Seca tu piel pero ¡aguas! No debes hacerlo con una toalla que todos en tu casa utilicen, debes utilizar una que solo sea para tu rostro, sino de nada servirá que hayas lavado tu rostro.

Por cierto al lavarlo debes procurar que sea con agua fría, para tener mayor tonificación en tu piel.

Foto: Pinterest

¡Adiós células muertas!

No basta con solo lavar tu rostro y eliminar los contaminantes, este paso es la exfoliación y hacerlo durante la luna nueva dejara tu piel más suave que nunca, así que si no tienes productos profesionales para exfoliar tu rostro, no te preocupes pues estamos seguras que en tu cocina tienes los ingredientes perfectos para despedirte de las células muertas de tu piel.

Mascarilla exfoliante:

Solo necesitas los siguientes ingredientes.

Azúcar morena El jugo de un limón

Debes mezclar ambos ingredientes, debe quedar pastoso, no líquido pues sino no servirá de mucho.

Foto: Pinterest

Cierra tus poros

Después de la exfoliación es necesario que los poros de tu piel sean cerrados, así que deberás aplicar un tónico, este producto, que es líquido como el agua, cierra los poros y equilibra el pH cutáneo.

Foto: Pinterest

Consiente a tus ojos

Si ya pasas de los 25 años, seguramente comenzarás a notar que la inevitable presencia de “patas de gallo” (arrugas) en el contorno de tus ojos ya se hizo presente así que con un producto especial para el contorno de ojos podrías atrás un poco su aparición o ir disminuyendo la fuerza de éstas.

Así que luego de aplicar el tónico deberás aplicar un producto especial para el contorno de tus ojos.

Foto: Pinterest

Hidrata tu piel

¡Sí! Este paso es indispensable pues a pesar que antes ya aplicaste un tónico y un producto para tus ojos, la crema no debe faltar en tu rutina facial de belleza en luna llena pues sin importar si es antiarrugas, reafirmante o aclarante, la crema es super importante para tu rostro pues tu piel lo agradecerá.

Luego de hacer esta rutina en la noche de luna llena, estamos seguros que tu piel lucirá más fresca, limpia y tu te sentirás mucho más relajada.