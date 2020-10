Costa Rica Fashion Week

Este 1, 2 y 3 de octubre todos podremos accesar, sin costo alguno, y de manera digital a la semana de la moda costarricense que se renueva totalmente en una edición en la que el trabajo de diez diseñadores locales y 7 invitados internacionales. Siguiendo la tendencia mundial, forzada por el coronavirus, los desfiles se presentarán online pero con la innovación de contar con una tienda virtual en la que los emprendedores podrán ofrecer sus productos y ofrecerá varios talleres y clases magistrales también a distancia y gratis, todo esto disponible en su página www.costaricafashionweek.org, su canal de YouTube y IGTV.

Además el 20% de lo que se comercie mediante la tienda virtual (crfashionweek.shop) en productos seleccionados se destinará a las fundaciones Ross y Tiempos de Esperanza que apoyarán a familias afectadas por el coronavirus. La premisa de sus organizadores es la moda se democratice de una forma real, que se elimine el elitismo y la idea de que la moda es sólo para un grupo limitado. Y como toda semana de la moda tiene un propósito comercial, se contará también con la presencia de compradores de países como México y Colombia.

Los mexicanos presentes

Diego Zuñiga

Oriundo de Tijuana, comenzó su carrera hace ya una década. Foto: Cortesía

Oriundo de Tijuana, comenzó su carrera hace ya una década en el hoy extinto International Designers México, entendiendo desde siempre que lo que lo motivaba era el estilo urbano y contemporáneo masculino. Estudió primero diseño grafico en su ciudad natal y después diseño de moda en Guadalajara y antes de lanzar su marca, experimento con una línea de básicos que contenía vestidos, mochilas, playeras y sudaderas. El mismo confiesa que sus inicios no fueron fáciles pues en esa época la comenzó no había el foco que existe hoy en la moda para hombres pero hoy su estilo casual y con detalles de sastrería lo ha sido usado por celebridades de la talla de J Balvin, C Tangana y Danny Ocean.

Concepción Orvañanos

Esta diseñadora realiza su trabajo de la mano de artesanos indígenas de la zona de Guerrero. Foto: Cortesía

Como propuesta de Fashion Week México viene esta diseñadora que jamás decepciona con su trabajo que realiza de la mano de artesanos indígenas de la zona de Guerrero y sus detalles únicos, simplicidad y adaptabilidad que son ya sellos de su marca. Concha, como se le conoce en el medio y como le dicen sus amigos, es verdaderamente multifacética, es creadora de Kentro, un proyecto dedicado al bienestar físico y mental, además de haber fundado en 2002 la marca Arroz con Leche de ropa infantil en la que también involucraba trabajo artesano, bordados a mano y otras técnicas ancestrales mexicanas y en 2011 Yakampot una línea de ropa de mujer de alta gama con el objetivo de preservar y evolucionar la artesanía nacional. Collectiva Concepción es su más reciente proyecto con el que se presenta en esta edición y con el cual apoya a más de 40 comunidades rurales y que ha presentado en Fashion Week París y que vende en lugares tan prestigiados como Bergdorf Goodman.

Jonathan Morales

Fan desde su primera colección Fake Tokyo del anime y la moda japonesa. Foto: Cortesía

Presente con su marca No Name Studio, que paradójicamente abrió en 2015 tras una gran depresión después de tener todo para ganar Project Runway Latinoamérica y haber sido descalificado por romper una regla. La realidad es que además de mucho talento siempre ha tenido una mentalidad muy adelantada a la época. Desde que conceptualizó su marca pensó en algo genderless, que no tuviera temporadas y se basó en su propia ideología: actuar local para así crear fuentes de trabajo y hacer crecer la industria nacional pero pensando globalmente, sin miedo a pensar que la gente aquí no se atrevería algo tan avant garde como lo que el crea. Fan desde su primera colección Fake Tokyo del anime y la moda japonesa, su streetwear con toques artesanales rápidamente se hizo de fans dentro del medio artístico como Belinda, Gloria Trevi, J Balvin y Karol G. Instagram también ha sido una pieza esencial para darse a conocer, llegando rápidamente a celebridades que los buscaron por este medio como la mismísima Lady Gaga que le pidió piezas para promocionar su más reciente álbum Chromatica. El mexicano también ha vestido a estrellas de la talla de Grimes y Brooke Candy y últimamente al fenómeno Rosalía, quien publicó una foto en su Instagram con un sombrero de la marca mencionándolo.

INCLUSIÓN ABSOLUTA

Isabella Springmüll

Es la primera diseñadora con síndrome de down de Centroamérica. Foto: Cortesía

Isabella Springmüll de Guatemala es la primera diseñadora con síndrome de down de Centroamérica y una de las primeras de la región.

Ella crea piezas únicas por medio de textiles en su mayoría reutilizados que se desarrollan en tejidos hechos a mano, pedrería y escalas coloridas tradicionales de su país. Con sólo 23 años al día de hoy, sus diseños fueron exhibidos en el International Fashion Showcase de la Semana de la Moda de Londres en el 2016, mismo año que fue elegida en la lista 100 mujeres de la BBC. Desde niña, Isabella hacía ropa para sus muñecas, pero cuando aplicó por primera vez para estudiar Diseño de Moda fue rechazada por su condición pero perseveró hasta ser admitida en otra institución, hoy ha creado prendas especiales para gente con síndrome de down. Su proceso de diseño es único: empieza con la vendimia en la cual elige textiles de Antigua que trabaja más tarde con una costurera y un experto en bordados bajos sus especificaciones.

