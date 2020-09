Termina segunda mesa de trabajo entre autoridades y vecinos en Cuautitlán Izcalli

En medio de rechiflas, encabezadas por un grupo de personas ajenas a los vecinos, el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, fue obligado a salir de la segunda mesa de trabajo para conocer la situación jurídica sobre la invasión a un área verde en el del Parque Espejo de los Lirios.

Alrededor de 40 personas, al parecer ligadas con el líder transportista de la AAA, Axel García, quien se ostenta como el propietario del predio, llegaron a la reunión entre colonos y autoridades.

Consignas se hacen presentes

Al grito de consignas como “expropiación”, “escuche al pueblo” y “trabaje con el pueblo”, prácticamente empujaron al alcalde a abandonar las instalaciones de la Concha Acústica, donde se llevan a cabo la mesa de trabajo pública.

Los vecinos que participan en las negociaciones, desconocieron las personas que gritaban, a quienes calificaron de agitadores y provocadores.

Además, más de 200 unidades de transporte público, como taxis y combis, rodearon las inmediaciones.

“Se presentaron agitadores de Axel, que se dice el dueño, lo que quieren es desacreditar, empezaron a gritar varias consignas, como expropiación; pero sí nos vamos a un juicio de expropiación sería más sencillo que él ganara, por eso pedían eso”, comentó un vecino que solicitó el anonimato.

Entre las, se escuchó a un vecino decirle al presidente municipal "Eres un títere de Axel, es una burla lo que estás haciendo", mientras Núñez Ayala salía del lugar, para dirigirse al Palacio Municipal, dejando atrás el coro de "que renuncie" y "vamos a sacarlo".

Logran llegar a acuerdos

A pesar de que la mesa de trabajo, fue interrumpida, los colonos lograron llegar a acuerdos con las autoridades, entre las que destacan que se subirá un punto de acuerdo a cabildo, para crear una comisión edilicia para la defensa del polígono del parque.

También se acordó la designación y nombramiento de un apoderado legal que encabece la defensa jurídica del parque y solicitar participación del secretario del Ayuntamiento en la comisión.

Los colonos también solicitaron el mantenimiento del parque y sus corredores incluyendo el polígono que enfrenta la controversia jurídica con un particular, denominado “Paseo Solidaridad”, que mide 19 mil metros cuadrados y desde hace 30 años es ocupado por los vecinos como área natural.

Un colono de la colonia Ensueño, detalló que además se acordó que el Ayuntamiento no permitirá ningún trámite a un particular, en tanto no se resuelva la controversia en el juicio.

Los vecinos destacaron que ellos son observadores, pero corresponde al Ayuntamiento encabezar el juicio para defender el predio que en una Gaceta de Gobierno del 2009, aparece como área verde protegida.

“Nuestro trabajo es acercar toda la información a las autoridades, ser observadores, pero ellos deben entablar el juicio con el particular”.

Destacaron que existe una escritura del 2011, sobre el predio, pero que el líder transportista se ha apropiado muchos predios en el municipio de manera irregular; pero no le permitirán que haga lo mismo con el polígono del Parque Espejo de los Lirios.

