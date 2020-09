No habrá marcha atrás en Puente de Lomas de Atizapán: Ruth Olvera

Luego de la manifestación que realizaron vecinos de Atizapán, este martes, en protesta por el puente de Lomas de Atizapán que el gobierno municipal está construyendo, la alcaldesa Ruth Olvera Nieto aseguró no habrá marcha atrás, que la obra está caminando y que cumple con todas las disposiciones de ley.

En entrevista, la presidenta municipal, aseguró que la obra cuenta con todos los permisos tanto municipales, como estatales en materia ambiental.

Destacó que los vecinos están en su derecho de manifestar su oposición al proyecto, pero dijo que es una minoría.

Respecto al amparo de suspensión que los colonos aseguran que fue violentado por las autoridades municipales, cuando se iniciaron los trabajos de construcción del puente elevado, Olvera Nieto dijo que ya está sobreseído.

“En primer lugar, 30 personas no es una manifestación, es respetable, pero no es una manifestación y las mantas no votan, ni hablan”.

“El juzgado donde se promovió el amparo, negó la suspensión y la visita que se hizo por parte de los actuarios fue para seguir el procedimiento administrativo para sobreseer el asunto; ya está sobreseído”.

Obra implica inversión de 90 mdp

La alcaldesa destacó que la obra, que implica una inversión municipal por más de 90 millones de pesos, contempla la construcción del Parque de los Patos, en compensación ecológica por el derribo de árboles que se hizo.

En tanto la directora de Desarrollo Territorial, Nina Hermosillo destacó que al momento se tiene un avance del 20 por ciento en las obras del puente vehicular y que se espera concluirlo para finales de año o principios enero.

Respecto a la oposición de un grupo de vecinos, quienes incluso este martes pidieron la renuncia de la alcaldesa a quien acusan de represión, así como de la propia Hermosillo; la funcionaria señaló que han sostenido diferentes reuniones con ellos, para exponerles el proyecto y sus beneficios.

“Hemos estado apegando a la legalidad, es la parte que les hemos estado explicando, mostrando los permisos. Tenemos permisos estatales y municipales, todo en orden”.

Nina Hermosillo aseguró que el puente vehicular que busca conectar Lomas de Atizapán con la zona Esmeralda, beneficiará a 200 mil ciudadanos, ayudando a resolver el conflicto vial que se genera en la zona, por donde circulan más de 12 mil vehículos todos los días.

Destacó que se trata de un beneficio intermunicipal y regional, ya que el puente permitirá llegar más adelante a la autopista Chamapa Lechería.

Por: Leticia Ríos

dhfm