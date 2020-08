La pandemia no puede detener la educación: Héctor Astudillo

Al inaugurar el Ciclo Escolar 2020 – 2021, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, puntualizó que la pandemia no puede detener la educación por lo que deseó éxito a los más de 820 mil alumnos inscritos de nivel básico, así como a las y los maestros en este regreso a clases bajo la nueva modalidad a distancia en el esquema “Aprende en Casa II” de la Secretaría de Educación Pública.

El mandatario estatal, consideró que este es un regreso a clases como ningún otro, ya que protege la salud de los estudiantes así como del personal docente durante la contingencia sanitaria de Covid-19 que se mantiene en alto riesgo de contagios, por lo que Guerrero y el mundo enfrentan una nueva realidad.

Acompañado por el secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui; el secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo; el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Javier San Martín Jaramillo, así como del secretario general del SUSPEG, David Martínez Mastache, el gobernador encabezó la ceremonia simbólica para dar inicio al Ciclo Escolar 2020 – 2021 con los honores a la Bandera Nacional.

En este contexto, Héctor Astudillo, puntualizó en su mensaje que el virus Covid-19, es una pandemia que nadie planeó, que nadie quiso que llegara, por lo que ha hecho buscar otras maneras de continuar las actividades normales del mundo y de este país también y del estado de Guerrero como es el tema de la educación.

“La pandemia no puede detener la educación, la pandemia no puede determinar con la economía del país y la pandemia se tendrá que ir, no va a estar permanentemente el Covid-19. Yo vuelvo a repetir que hoy Guerrero nos necesita a todos. Pero también, los necesita a todos hoy, para la educación en la que no tenemos que bajar los brazos, bajar la guardia, en la que no podemos aceptar que la educación se pare como consecuencia de una enfermedad que no solamente está en Guerrero, que está en México y que está en varias partes del mundo”.

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero