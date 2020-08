Cambian la forma de enseñar en el nuevo ciclo escolar

Con la reanudación de clases de manera virtual, más de dos millones 47 mil 998 docentes deben modificar sus herramientas de enseñanza para cumplir los objetivos educativos de este nuevo ciclo.

El gobierno federal optó por iniciar el ciclo escolar a distancia, el 24 de agosto; sin embargo, antes del anuncio, en Sonora, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Hidalgo y Michoacán ya habían determinado iniciar el curso en línea, lo que implica la impartición de cursos a los docentes para adquirir nuevas herramientas para dar las clases.

Entre ellos está Bertha Argüelles, una maestra de quinto y sexto de primaria que trabaja en Acolman, Edomex. Para ella, el nuevo modelo educativo es perjudicial para los alumnos, ya que no hay forma en que no pasen de grado, lo que no quiere decir que tengan todos los conocimientos necesarios.

Señala que ella ha optado por enviar imágenes o videos breves de no más de 10 minutos a sus alumnos, ya que de lo contrario el material se hace aburrido y no cumple con el objetivo de enseñar. Además de que durante el pasado ciclo escolar, 70 por ciento de sus alumnos tuvo dificultades para entregar trabajos, como el robo de cables y la falta de los servicios básicos como la luz.

Este panorama se dificulta en educación especial, ya que se deben emplear dinámicas presenciales para enseñar a los alumnos.

“Se les dio mucho apoyo, todos pasaron de año, y para los que quedaron muy bajitos, se les está dando talleres”, mencionó Juana Ramírez, supervisora de una zona escolar en Atizapán.

También dijo que son muchas las limitaciones que se tienen, ya que se les prohibió a los maestros tener contacto directo con los padres; sin embargo, romper esa barrera fue uno de los factores que ayudó a la educación.

Muchos maestros quedaban de verse con los padres, que también se organizaron para entregar tareas y así poder evaluar a los niños. Es una labor muy grande”, destacó.

Te puede interesar SEP confirma inicio de clases para el 24 de agosto en Jalisco, será a distancia

Por Frida Valencia

eadp

No te pierdas el podcast exclusivo de COVID-19