Falta luz para clases

Para los más de 200 estudiantes de las tres escuelas de educación básica de la comunidad indígena Santa María del Mar, perteneciente a Juchitán, Oaxaca, el inicio del ciclo escolar por medio de la televisión no será posible, ya que la población no cuenta con energía eléctrica, por un conflicto agrario que tiene con San Mateo del Mar desde hace más de una década.

Irma Pineda Santiago, integrante de la Asamblea Permanente por Cuestiones Indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas, señaló que este proyecto educativo no podrá implementarse en esta comunidad por las carencias que se tienen.

“El tema de la escuela se complica bastante. Si de por sí no podían llegar los maestros de manera presencial, ahora, pensar en un modelo de tecnologías que implican una radio, una televisión, las computadoras, se vuelve prácticamente imposible, porque, por un lado, no hay luz, tampoco se ha podido construir un acceso a otras formas de energía, como serían los paneles solares, porque no han podido llevar los materiales”.

“También está la cuestión de la naturaleza: el polvillo que se levanta con el aire, el salitre, que es bastante fuerte en esa zona, va destruyendo cualquier elemento que se pueda tener. Una radio, una televisión. Entonces las niñas, los niños se quedan en la total indefensión”, añadió.

Desde 2009, hay un conflicto entre estos dos pueblos ikots, por la disputa de mil 373 hectáreas de tierras de colindancia, y que provocó que se le cerrará el paso a Santa María del Mar.

Por José Luis López

lctl

Escucha aquí nuestro podcast sobre coronavirus