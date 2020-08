Reprimen manifestación en Izcalli

Las autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli enviaron elementos de la policía montada para retirar a alrededor de 200 vecinos que protestaban sobre la avenida Constitución, en contra de la supuesta invasión del predio conocido como Paseo Solidaridad, ubicado en el parque de Espejo de los Lirios.

Los habitantes de diferentes colonias denunciaron que el gobierno del alcalde Ricardo Núñez Ayala reprimió y agredió a personas de la tercera edad, mujeres y niños, durante la manifestación para defender el predio que –aseguran– es propiedad municipal y por años han usado como área verde.

Los colonos exigían una explicación al presidente municipal sobre la situación del terreno, que enfrenta una controversia legal con un particular.

El ayuntamiento informó que se encuentra trabajando en la revisión de la documentación del inmueble y que los vecinos fueron atendidos.

“Sentimos impotencia y rabia que ante un reclamo legítimo, la autoridad municipal haya aventado la caballería a personas indefensas como mujeres y ancianos”, comentó Raúl Ignacio Figueroa, vecino de Cumbria.

Dos personas fueron detenidas, y uno de ellos, Jorge Dueñas, fue golpeado.

Por Leticia Ríos

