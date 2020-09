Protestan contra el feminicidio de Fernanda y por todas las víctimas en Yucatán

Cientos de personas salieron a protestar en Mérida para exigir justicia por Fernanda Gual, joven víctima de feminicidio, así como por todas las mujeres que han sido asesinadas este año en Yucatán. Además, recriminaron a las autoridades por ser omisas y no haber fijado un pronunciamiento ante esta alarmante situación.

La familia Gual Martín caminó por toda la avenida Paseo de Montejo cargando una manta que decía “Hoy nos falta una, nos falta Fernanda”, mientras que el resto de manifestantes la acompañaron en caravana de automóviles, tocando el claxon, gritando consignas y cargando fotografías de la joven y globos morados.

La indignación las motivó a salir a protestar, luego que Fernanda, de apenas 21 años de edad, fue asesinada a balazos por su exnovio hace unos días en una vivienda de Mérida, agresor que posteriormente se suicidó. Pero también pidieron que se detenga violencia que ha cobrado la vida de ocho mujeres en los últimos meses.

“Exigimos justicia para Fernanda, pero también para Henrietta, Gladys, Ana, Suemi, Yazmín, Irlanda, Norma Yolanda, Yamili, y muchas otras mujeres que han sido y son víctimas de la violencia de género en Yucatán”, sostuvo la señora Lizbeth Ethel Martín Esquiliano, madre de la víctima.

Al tomar el micrófono, aseguró que su hija fue una mujer empática y sensible al dolor ajeno, que luchaba y marchaba por esas mujeres a las que les apagaron la voz; por aquellas que su último aliento de vida fue tomado por un feminicida. Por eso mismo, ahora, ella sale a marchar y es la voz de Fernanda.

Declaró que las autoridades no cumplieron con su deber de prevención, tanto en el caso de Fernanda como el de las otras víctimas, además, no demuestran interés ni por lo ocurrido, ni por identificar los cambios o implementaciones necesarios para que no se repitan estos crímenes.



Por tal razón, exigió que emitan un informe público y detallado de los casos de feminicidios cometidos durante el 2020, identificando las omisiones, errores y obstáculos en la actuación policiaca, administrativa en Yucatán, del personal de salud y educativo, que permitieron o facilitaron la comisión de estos delitos.

Asimismo, que se adopte un plan para la erradicación de la violencia contra las mujeres y que las autoridades investiguen con enfoque de género, sin revictimizarlas como familiares, y permitiéndoles participar en el proceso.

En el acto también habló Stephanya Gual, hermana de Fernanda, quien recalcó que la persona que la asesinó no podrá enfrentar las consecuencias de sus actos, pero ahora todas van a exigir justicia por las otras víctimas de feminicidio, para que las autoridades prevengan y garanticen una vida libre de violencia para las mujeres.

“¡Ya basta de vivir con miedo de ser el siguiente feminicidio! Y si tenemos que quemar y destruir para que nos puedan escuchar, lo vamos a hacer, porque ya basta de tanta impunidad, de que las mujeres no estemos en las agendas. Yucatán tiene que abrir los ojos”, insistió.

Por: Herbeth Escalante

