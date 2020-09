Pide cardenal de Guadalajara por las personas desaparecidas

El arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega recibió durante la misa dominical a familiares que buscan a sus seres queridos e hizo una oración para que sean localizados con vida o se conozca su paradero.

“Quiero decir una palabra de luz y esperanza para todas las personas que padecen, que llevan en su corazón la cruz pesadísima de tener una persona querida desaparecida. Yo quiero decirles lleven esa cruz con esperanza, sí con dolor, pero con esperanza. ¡Para Dios no hay seres desaparecidos!

Todos y cada uno de los seres están presentes ante él como nuestro padre, ante su amor misericordioso, que eso los llene de confianza y esperanza. Ellas están desaparecidas de momento para nosotros, pero no para Dios. No vayamos a culpar a Dios de sus desapariciones o de que no aparezcan. Ellos están desaparecidos por nuestra maldad”, dijo en la homilía.