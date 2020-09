Papá de niño asesinado en casa de ex secretario de Turismo de Colima teme no lograr justicia

A un año y medio del asesinato por asfixia de un menor de 16 años de edad, en la casa del ex secretario de turismo, Efraín Heriberto Angulo Rodríguez, el padre de la víctima, Erick Magaña Virgen, aún no pierde la esperanza de que este hecho no quede impune, a pesar que el caso ni siquiera ha sido judicializado.

“El proceso ya tiene mucho y aún no se ha judicializado la carpeta de corrupción de menores, la investigación inició para cuatro meses, luego seis y la han ido alargando. ¿Cómo cree que me siento?, me asesinaron a mi hijo, menor de edad, él no era malo, no andaba de malandrín” señaló el padre del menor, en entrevista en El Heraldo Radio Colima.

A principios de septiembre, Magaña Virgen, acudió a Palacio Nacional a manifestarse y solicitar el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia.

“Quería que se enteraran, que se hiciera público que el gobierno de Colima no ha hecho nada respecto al asesinato de mi hijo, no hay detenidos ni han agarrado a los asesinos. El presidente le dio la orden a Alejandro Encinas que es el Subsecretario de Derechos Humanos, que dé seguimiento a mi caso”, agregó.

El padre de la víctima, dijo confiar en que con la intervención de las autoridades federales se deslindarán responsabilidades y los culpables de lo ocurrido pagarán por lo que hicieron.

“Se me hace injusto que le hayan arrebatado la vida y los criminales estén sueltos, el ex secretario de turismo sigue gozando de su libertad y protección, yo solo quiero que los culpables paguen por lo que hicieron, exijo que la autoridad haga su trabajo. Los asesinos no han sido detenidos y mi familia y yo corremos peligro, yo confío en que la intervención de la autoridad federal va a cambiar las cosas”, concluyó.

El homicidio se registró el 4 de marzo de 2019, en el fraccionamiento Las Palmas en la capital del estado, el cual estuvo envuelto en una serie de versiones contradictorias, ya que al inicio el gobierno del estado afirmó que se trató de un asalto en la casa del funcionario, sin embargo vecinos testificaron que se trató de una fiesta que se salió de control e incluso hubo una persona herida de bala.

Por: Karina Solano

alg