PAN definirá en próximos días método para candidato a gobernador de SLP

El próximo sábado los seis y la aspirante a la candidatura del PAN al gobierno del estado para la elección del 2021 sabrán las reglas para obtenerla, luego que el Consejo Estatal sesione de manera extraordinaria en las instalaciones del Comité Directivo Estatal (CDE), en la capital potosina.

De acuerdo con la Convocatoria emitida este lunes por el presidente del CDE, Juan Francisco Aguilar Hernández y el secretario General, Alejandro Fernández Hernández, el cónclave de las y los consejeros panistas será presencial y a partir de las nueve de la mañana.

En el punto número Cuatro del Orden del Día se establece que las y los consejeros votarán el método de selección de candidatura al cargo de gobernador del estado. Te puede interesar Fomentan estrategia de cooperación en Maquilas de Juárez

Cabe hacer mención que el grupo de consejeras y consejeros del alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, quien encabeza las encuestas, impulsan porque sea una designación, sin embargo fuentes internas del órgano jurisdiccional dudan que pueda imponerse ya que se requieren las dos terceras partes del Consejo Estatal, es decir 68 de los 101 integrantes.

Las mismas fuentes consultadas refieren que la propuesta del método ordinario que hará la dirigencia estatal es la que más viabilidad presenta, es decir que los alrededor de 10 mil panistas que recién refrendaron su militancia serán los que decidirán quién los abanderará en los comicios para gobernador del próximo año.

Los aspirantes a la candidatura albiazul son, además del primer edil capitalino que es externo, el ex senador Octavio Pedroza Gaitán; el senador Marco Antonio Gama Basarte; el diputado federal y vicepresidente de la Directiva en San Lázaro, Xavier Azuara Zúñiga; la diputada local y ex candidata en el 2015, Sonia Mendoza Diaz; el ex diputado local, Alejandro “Boris” Lozano; y el diputado local, Rolando Hervert Lara.

También durante durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal del PAN del próximo sábado se discutirá y votará el acuerdo para autorizar a la Comisión Permanente Estatal realice una eventual suscripción de alianza y/o coalición partidaria; cabe hacer mención que en el 2018 el acuerdo fue con Movimiento Ciudadano, aunque en esta ocasión se maneja la posibilidad de armar un bloque opositor a Morena conformado por el propio PAN, el PRD hasta el PRI.

Por Pepe Alemán

alg