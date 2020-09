Paciente se suicida en hospital de Veracruz

Un hombre esquizofrénico se suicidó en la entrada del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), la noche del domingo 30 de agosto.

Se trata de Mario Herminio “N”, de unos 40 años, quien se cortó el cuello y murió desangrado. Un video circula en redes sociales sobre este lamentable suceso.

El sujeto arribó a las instalaciones del nosocomio, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre del Puerto de Veracruz, donde solicitó ayuda al personal de guardia.

Sin embargo, le fue negada la atención, pues parecía alterado y violento, debido a un cuadro de ansiedad por esquizofrenia, trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida.

Trabajadores del hospital confirmaron que el video es real y que los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, luego de que el hombre rompiera una botella de vidrio para lastimarse.

En su desesperación por la falta de ayuda, tomó uno de los cristales y comenzó a cortarse el cuello, afuera de la puerta principal del lugar. Inmediatamente salió personal de emergencias para auxiliarlo.

En el video se escuchan gritos desgarradores de una mujer, quien aparentemente es su esposa y pide una y otra vez al personal de salud que lo atiendan.

“Por qué no me lo atienden, por qué. Por favor, hagan algo. No Dios mío, no, por favor. Por qué no hacen nada”, cuestionó la mujer con gritos y llanto.