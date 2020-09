Recobran confianza en instituciones

La aplicación, sin distinciones partidistas, de los programas sociales en Guerrero ha permitido recuperar la confianza en las instituciones públicas, restañar el tejido social e impedir conflictos en la entidad durante la pandemia.

El número de beneficiarios, hasta el momento, es de un millón 259 mil 916, en 800 mil hogares, donde se han entregado casi siete mil millones de pesos.

El delegado de la Secretaría de Bienestar, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, reconoció que, aunque hay todavía detalles por corregir, se cumple a cabalidad con la entrega de los apoyos que tienen un impacto positivo en la economía, la seguridad; se dignifica a las personas de la tercera edad y se rescata a los jóvenes de las garras de la delincuencia.

En entrevista con El Heraldo de México, Sandoval Ballesteros aseguró que se eliminó el clientelismo que giraba en torno a los proyectos sociales.

En materia de Seguridad, el delegado en Guerrero expuso que la entrega de apoyos ayudó –junto con el trabajo de las fuerzas del orden y de las autoridades estatales y municipales– a disminuir los niveles de violencia y la incidencia delictiva, que en Guerrero bajó 23 por ciento, según cifras oficiales.

Consideró que otra muestra del impacto que tiene la estrategia de la Secretaría del Bienestar es que, a pesar de la pandemia, la gente, como en el caso de huracanes y ciclones, no salió a cometer saqueos, ni hubo conflictos sociales.

"Y ahora lo que está pasando es que tuvimos meses del COVID-19, con restricciones de movilidad y las playas cerradas. Un periodo muy duro para todos los acapulqueños, sobre todo, los centros turísticos del estado, y no hubo un solo saqueo. Es más, no hubo convocatorias a saqueos. No tuvimos problemas sociales en Guerrero", aseguró

El delegado indicó que una de las cosas más satisfactorias en el proceso de implementación de los programas sociales es la recuperación de la dignidad de los adultos mayores.

Los apoyos otorgados para personas de la tercera edad llegaron a más de mil 315 millones de pesos para aproximadamente 251 mil personas, en un recorrido de entrega en el que lo importante es recuperar el valor de los abuelos.

En torno a la estrategia de Jóvenes Construyendo el Futuro en Guerrero, sostuvo que fue un respiro para una generación que parecía perdida en el tema de la delincuencia y el crimen organizado. “Yo creo que es algo que no tiene como medirse y es algo que uno sabe que va a tener consecuencias positivísimas”, expuso Amílcar Sandoval.

