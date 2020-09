Una vez más, siendo la segunda vez que le sucede en la semana, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña fue recibido a “huevazos” en Hidalgo, tras acudir a un evento de la candidata Ana Luz Arista, quien participa en el proceso electoral para renovar autoridades de 84 ayuntamientos en este estado.

Fue así que el polémico diputado fue atacado este domingo con “huevos de gallina” por un grupo de personas que le gritaban: “Fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo”, mientras el legislador daba su discurso en dicho evento político.

Luego de arrojar los huevos al diputado los agresores huyeron del lugar; sin embargo, al menos dos de ellos habrían sido detenidos en una persecución que realizaron simpatizantes de Noroña Fernández, quien pidió a sus seguidores no agredir a los responsables.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en que el diputado Noroña es víctima de este tipo de ataques pues tan solo el domingo 20 de septiembre, un primer ataque se dio durante un mitin al que el diputado federal acudió en el municipio de Huichapan, para respaldar la campaña de Alberto Endonio.

Le avientan huevazos a @fernandeznorona en el municipio de Huichapan, Hidalgo. Andaba haciendo campaña a favor del candidato del PT de Alberto Endonio, pero le recordaron que en esa localidad no es bienvenido Noroña. (Video de Info Infusión DGO). pic.twitter.com/iDdyMep1TJ

Tras estos acontecimientos el diputado responsabilizó a Emeterio Moreno Magos, candidato a edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Hoy el candidato del verde acaba de cavar su tumba y demostrar que no quiere al pueblo de Huichapán, sino apoderarse de la presidencia para tratar así a los ciudadanos, intimidarlos, con violencia, pensar que de esa manera va a poder saquear al pueblo de Huichapan, no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a tolerar, esos tiempos se acabaron”, señaló el diputado, después de que los agresores fueron retirados y el mitin continuó.