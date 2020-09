Nayarit rechaza traslados de Puente Grande a El Rincón

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nayarit (SSPPC), Benito Rodríguez Martínez solicitará al Gobierno de México que no trasladen a personas privadas de su libertad del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 “Puente Grande” en Jalisco, al penal federal Noreste No. 4 “El Rincón”, en Tepic, por la incapacidad del estado para atender efectos colaterales de seguridad.

“La instrucción del señor gobernador (Antonio Echevarría García) es que se hable con ellos y que no nos vayan a mandar un problema, sobre todo que no podamos resolver, dadas las condiciones de seguridad que tenemos, las posibilidades, mejor dicho, de seguridad que tenemos”, aseguró el secretario

Delincuentes de mediana y alta peligrosidad

El funcionario estatal dijo que se comunicará con titulares del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México para Nayarit no sea considerado para estos traslados, sobre todo de delincuentes de mediana o alta peligrosidad.

La autoridad consideró que si alguna de estas personas llega a territorio nayarita, traería consigo efectos secundarios por la posible dispersión de grupos delictivos cercanos a ellos.

Cabe destacar que desde las 5:00 horas de este martes, inició el traslado de al menos 376 internos del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 2 Puente Grande del estado de Jalisco, luego de que fuera desincorporado del Sistema Penitenciario Nacional.

Por: Karina Cancino

DRV