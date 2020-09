Mujeres en Nayarit exigen justicia por feminicidio de la niña Michelle

A propósito del feminicidio de Michelle, una niña de tres años que era abusada sexualmente en su entorno familiar, mujeres nayaritas exigieron justicia y pidieron no dejar en impunidad este crimen; además de que exigieron a las autoridades garantizar el acceso a las mujeres en Nayarit, a una vida libre de violencia.

Convocadas en el Parque de La Madre de Tepic, realizaron diversas manifestaciones condenado los más de 9 feminicidios ocurridos en Nayarit durante el 2020, y la creciente ola de violencia al interior de los hogares, que afectan principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Una de las manifestantes, que evitó dar su nombre por temor a represalias, resaltó que es necesario que las autoridades difundan estrategias para prevenir la violencia dentro de los hogares, además de que se creen penas más severas en contra de abusadores y asesinos.

“Es más atroz que no haya justicia, exigimos penas severas, pena de muerte, castración química, a violadores y asesinos porque lo que pasó, es algo que se va a seguir repitiendo; ya fue Michelle, y mañana quién va a ser?, tu hermana, tu hija o tu sobrina, no queremos ni una muerta más; los niños y las niñas no se tocan, no se violan y no se matan”, declaró la mujer que dijo ser profesora.