Linchan a presunto ladrón de camioneta en Huixocolotla, Puebla

Un hombre de 35 años de edad murió linchado en Puebla, luego de que sus agresores lo acusaran de haberse robado una camioneta, en el sexto caso que se ha registrado en lo que va del año. Estos hechos ocurrieron en la central de abasto de Huixcolotla.

Durante la tarde, los locatarios del mercado indicaron que había una persona que habría intentado apoderarse de forma ilícita de una camioneta propiedad de uno de los comerciantes.

Te puede interesar Con Salario rosa se apoya a mujeres mexiquenses: Alfredo del Mazo

El sospechoso fue ubicado y retenido por terceras personas, sin embargo antes de que llegara la policía fue violentamente golpeado hasta que quedó herido de muerte, por lo que una vez que llegaron las autoridades ya no contaba con signos vitales.

Al momento de buscar a los supuestos agraviados del intento de robo de la camioneta no fue posible localizarlos, por lo que las autoridades hasta el momento no han podido acreditar que este hombre en verdad haya tratado de robar algún vehículo cómo fue señalado.

El pasado 10 de agosto un trabajador de la empresa Megacable fue linchado a golpes y calcinado en Tlacotepec de Benito Juárez, tras ser acusado de un secuestro que no logró acreditarse.

Te puede interesar Piden posponer elecciones en Hidalgo por Covid-19

Por: Claudia Espinoza

dhfm