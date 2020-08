Leopoldo Domínguez, presidente del Congreso de Nayarit, da positivo a Covid-19

El presidente del congreso del estado de Nayarit, Leopoldo Domínguez confirmó que es portador del virus SARS-COV2, luego de que recibió el resultado de sus análisis clínicos, y que al no presentar signos y síntomas graves continuará laborando de manera virtual en las actividades legislativas ordinarias.

“Amigas y amigos, les comparto que he dado positivo a COVID-19. Hace unos minutos recibí los resultados de la prueba que me realicé, ya que esta misma semana a un colaborador cercano le confirmaron este mismo resultado. Afortunadamente me siento bien, estoy resguardado en casa desde donde voy a seguir trabajando de manera virtual para darle continuidad a los trabajos legislativos que encabezo.”, aseguró Domínguez González.

Domínguez González pidió a la población mantenerse en resguardo y atender las medidas sanitarias que han recomendado las autoridades para preservar su salud.

“Hoy más que nunca les reitero: ¡quédense en casa! Esta pandemia la erradicaremos únicamente cuidándonos y cuidando a los nuestros. Les mantendré informados sobre mi estado de salud. ¡Les envío un fuerte abrazo virtual!”, escribió en su sitio de Facebook.

Van 6 servidores con Covid-19

Han sido 6 los servidores públicos nayaritas que han anunciados ser portadores del coronavirus entre ellos, los diputados Leopoldo Domínguez y Adahán Casas; los alcaldes Jaime Cuevas Tello de Bahía de Banderas, y Humberto Arellano Núñez, alcalde de Acaponeta quien falleció en junio pasado por complicaciones del COVID-19.

Además el senador de Nayarit por MORENA, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la diputada federal PAN, Martha Elena García Gómez; además de que el gobernador Antonio Echevarría García informó por la mañana que cinco de sus familiares, entre ellos la diputada federal mencionada, dieron positivo a COVID-19.

