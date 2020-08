Reduce Naucalpan deuda por juicios laborales, administrativos y mercantiles

En lo que va de la administración, el Ayuntamiento de Naucalpan redujo en mil millones de pesos, el adeudo por juicios laborales, administrativos, mercantiles, penales y amparos; que actualmente se ubica en mil 500 millones de pesos; los cuales, resultan prácticamente imposible pagar en este gobierno, informó el primer síndico Maximiliano Alexander.

Sin embargo, destacó que eso no significa que el Ayuntamiento se encuentre en quiebra y descartó que ponga en jaque a la administración; ya que Naucalpan tiene ingresos de 4 mil 500 millones de pesos al año.

"Es muy manejable, con un proceso de negociaciones para el pago, podemos hacer negociaciones sobre el monto y sobre los intereses".

En entrevista precisó que Naucalpan enfrenta 2 mil 652 juicios, de los cuales, 379 presentan un requerimiento de pago urgente.

La deuda total por juicios, al principio de la administración, sumaba 2 mil 500 millones de pesos; cifra que disminuyó, gracias a las negociaciones, realizadas para lograr reducir montos reclamados por los demandantes, explicó.

Pero, señaló que durante este gobierno no será posible cubrir el adeudo pendiente.

“Ni pidiendo un crédito, entonces, vamos a tener que ir pagando poco a poco todos los juicios. No tenemos opción, no tengo el dinero, sí lo debo; no es una justificación”.

Del total de juicios que enfrenta Naucalpan, la mayoría están relacionados con derecho administrativos y fiscal, con un total de 936, de los cuales, 57 con requerimiento de pago urgente; que incluyen bajas de policías, afirmativas fictas, juicios por negativas de licencias o cierres de negocios.

En segundo lugar, se encuentran los laudos laborales, por despidos injustificados, con 884, de los cuales, 290, resultan urgentes de cubrir.

Multan a regidores y síndicos; renuncia titular del área Jurídica

En la sesión de cabildo de este miércoles, el síndico destacó que debido a la falta de cumplimiento en el pago, por parte del tesorero municipal, los Ediles fueron multados por los tribunales, con 8 mil 500 pesos; mientras que en su caso, ha enfrentado multas por 150 mil pesos, hasta el momento.

Denunció que el área jurídica del Ayuntamiento, no les aviso a tiempo sobre un último requerimiento que recibieron, para cumplir con el documento solicitado por un magistrado, a fin de evitar nuevas multas.

“El jurídico nos pasa los asuntos quemados, en sentido figurado, porque lo hizo, prácticamente a menos de 24 horas de tenerlo que enviar al magistrado. No es fácil, reunir a los ediles durante la contingencia, faltaron dos compañeros de firmar, por lo cual, no pudimos entregar en el tiempo que nos había planteado el magistrado”.

“Creo que nos van a multar, pero es consecuencia que el jurídico lo recibe cinco días antes y nos avisa el último día”.

Destacó que otro problema que enfrentan los integrantes de cabildo es que, nombran al tesorero, pero no le pueden imponer ningún tipo de medida; solo instruir.

Alexander Rábago confió en que con el nombramiento de la nueva contralora de Naucalpan, Guadalupe Mejía; haya mano dura.

“Porque lo que ha habido es una distención en las ordenes del ayuntamiento; que es lo que sucede, que nos multan, al día de hoy, yo llevo 15 multas, porque el tesorero no paga”.

“Además el director jurídico, no nos avisa, nomás pide una prórroga, obviamente le magistrado ya no le da prórroga porque ya no procede y nos multan, por su criterio raro de no avisar”.

El síndico destacó que está preparando una iniciativa, en la que propondrá otorgar más facultades a los integrantes de cabildo para remover al tesorero o que les quiten responsabilidad al respecto.

Este miércoles, el titular de la Secretaría de Asuntos jurídicos de Naucalpan, Joaquín Arturo Colín Marín presentó su renuncia al cargo.