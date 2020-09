Jalisco propone que escuelas de tiempo completo sean una modalidad educativa transexenal

Los niños en las escuelas de tiempo completo extrañan a sus compañeros, a sus maestros y sus clases. Se sienten parte de la sociedad, ven a la escuela como complemento, cuidan de sus planteles escolares durante la pandemia de Covid-19 porque se sienten parte de ella. Sin embargo, el Gobierno Federal ya no destinó recursos para seguir adelante, lamentan los maestros de distintas partes del país que participaron en la conferencia ‘Hablemos de las escuelas de tiempo completo’ organizada por la Asociación Civil Mexicanos Primero.

“Ya tenemos cerca de 12 años transitando como programa educativo, tenemos que darle esa garantía tanto laboral como de desarrollo social, haciéndolo modalidad de escuela de tiempo completo, que ya no sea un programa, que migremos a ser una modalidad educativa que esté respaldada por 12 años de trayectoria y resultados positivos. Esa es la propuesta que hacemos desde el estado de Jalisco”, externó el maestro Jomar Reyes Zambrano, director de la Escuela Primaria Margarito Ramírez en Zapopan, Jalisco.

De aprobarse esta propuesta transexenal, los alumnos tendrían garantizadas sus clases y los maestros su salario correspondiente a las clases extra. Sin embargo, poco a poco el Gobierno Federal ha estado recortando los maestros especializados mermando la calidad educativa, lamentan los docentes participantes en la Conferencia de Mexicanos Primero. Los maestros de música fueron recortados inicialmente y luego los enseñantes del idioma inglés.

El maestro Carlos Che Chi quien da clases en comunidades indígenas, externó las necesidades que las clases virtuales han dejado en evidencia. Aprende en Casa exhibe las carencias de los grupos marginados. ¡Es evidente la desigualdad!

“En la pandemia tenemos la dificultad de llevar a cabo la estrategia Aprende en casa, muchos niños no cuentan con televisor. Los padres de familia no cuentan con un teléfono celular o con señal para si quiera poder comunicarse, algunos padres cuentan con teléfono pero la señal viene de un local de Internet que es el único en la comunidad. No sabemos cuándo regresaremos a las clases presenciales, nos interesan los niños que están en rezago. Es una situación bastante difícil”.