Inédito Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería llegará a 45 países de forma virtual

La pandemia mundial de coronavirus no cierra las fronteras a la música mexicana, ya que la edición 27 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería llegará de forma inédita a 45 países de forma segura y sin pasaportes. El presidente de la Cámara de comercio de Guadalajara, Xavier Orendain de Obeso enfatizó que la mezcla de la cultura mexicana y avances tecnológicos sin dejar de lado el cuidado de la salud y una reactivación económica responsable harán posible un evento virtual.

“A pesar del COVID-19, sin pasaporte y sin escalas, de forma segura. Llegar gracias a la televisión, las plataformas (digitales) y redes sociales a millones de personas. Por supuesto en Jalisco, en México y en casi todo el mundo. El Encuentro en su edición 27 será un bálsamo para el corazón de quienes lo vean, no para festejar, pero sí para alegrarlo y quizás para curarlo, sobre todo para hacerlo volver a soñar y a cantar”.

Foto: Especial

Este Encuentro del Mariachi estará dedicado al personal médico de Guadalajara, héroes anónimos que combaten en primera línea al coronavirus. El lunes 14 de septiembre llegarán grupos de mariachi de forma sorpresiva a hospitales para alentar a médicos y enfermeras.

“Celebrando cien años nuestra Cruz Verde. Al personal médico de Jalisco y de México. Enfermeras, enfermeros, médicos, doctoras, gracias por su trabajo y servicio. El encuentro en su edición 27 mostrará a México lo mejor de nuestra tierra, nuestra música, nuestro folklore, nuestra cultura, pero también a nuestras talentosas adelitas, a nuestros charros que no se rajan y a nuestros mariachis que no callan a pesar de la adversidad. Jalisco no se raja, está preparado para recibir de nuevo y de forma segura a los millones de turistas de negocio y de placer que nos visitan año con año”, añadió.

Un pequeño fragmento de una de nuestra Gala de Mariachi 2019 en el Degollado con Arturo Vargas interpretando "El Pastor" con el @MariachiVargas en ensamble con la @FilarmonicaJal. ¿Pudiste ir a una de nuestras Galas?#EncuentroMariachi #QuedateEnCasa #ElMariachiSuena pic.twitter.com/yjTfhlkW9v— Encuentro Mariachi (@EncMariachi) April 29, 2020

Como cada año la intención del festival es realzar al mariachi como Patrimonio inmaterial de la humanidad, posicionar a Jalisco como la cuna del mariachi, usar a la música mexicana como unión familiar y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo por las tradiciones mexicanas.

Desde el Instituto Cultural Cabañas como parte de los festejos patrios, el 15 de septiembre se transmitirá un concierto protagonizado por el Mariachi Vargas y Mariachi Nuevo Tecalitlán. Continuarán también los talleres de música para los interesados en aprender y mejorar las técnicas de interpretación de la música mexicana, con la instrucción de maestros de mariachi certificados.

El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro resaltó que por primera vez haya una clase mundial infantil transmitida a través de redes sociales.

“Más de 25 eventos virtuales, dar la característica para que los niños conozcan de fondo lo que es la música del mariachi… En las dos crisis que genera la pandemia: la de salud y la económica, tienen un efecto en el ámbito personal y este Encuentro da sentido de identidad, orgullo y pertenencia serán importantes para que la sociedad salga adelante de cualquier crisis”.

La Gala del Mariachi como máxima expresión de la profesionalización artística combina la música de mariachi con la Orquesta Filarmónica de Jalisco y música clásica. Esta será transmitida gratuitamente desde el Patio Mayor del Cabañas a través de televisión abierta y plataformas digitales a 15 ciudades de México. No faltará la misa cantada desde la Catedral de Guadalajara para que la gente disfrute de la música de mariachi en una celebración litúrgica, el 20 de septiembre a las 12 horas. #EncuentroInternacionalDelMariachi #Guadalajara@EncMariachi pic.twitter.com/hsyyZ2pEMv— ADRIANA LUNA (@adrianalunacruz) August 31, 2020

Por su parte, el secretario de Turismo, Germán Ralis subrayó que el contexto actual por el COVID obliga a migrar a la digitalización a una entidad vanguardista.

“Hoy nos estamos enfrentando a un elemento retador pero también con oportunidades que hemos encontrado nichos y oportunidades para poder llevar nuestra identidad y cultura a todas partes del mundo. Va a ser un canal de comunicación excelente y en el ámbito del turismo un elemento de promoción que debemos aprovechar”.

La inversión para el Encuentro asciende a 35 millones de pesos. El pendiente que queda para la siguiente edición será romper el doceavo Record Guinness consecutivo, resaltando tradiciones culturales mexicanas. Se tenía pensado lograr el taller de alfarería más grande del mundo. La derrama económica del evento el año pasado superó los 245 millones de pesos, sin embargo, para esta edición no hay un cálculo porque no habrá visita de turistas presenciales.

POR ADRIANA LUNA

