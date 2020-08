Gobernador de Tamaulipas participa en reunión con titular de Segob

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, participó en la reunión que se sostuvo con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, previo a la conferencia que se dará con el Presidente.

Aseguró que desde la dependencia se deben articular los mejores esfuerzos con las autoridades y los actores políticos para lograr los entendimientos y acuerdos que requiere el futuro del país. Te puede interesar Gobernadores de Alianza Federalista condicionan asistencia a reunión con AMLO

Asimismo, dijo que coincide con el gobierno en no politizar la seguridad, “es tan grande el desafío que se requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingos de partido ni mezquindades de corto plazo”.

Luego de las acusaciones en su contra por parte de miembros de Morena, García Cabeza de Vaca expuso que a pesar de los tiempos que se viven e en el país, hay quienes se prestan a debilitar a las autoridades que están en la línea de fuego.

“Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena”.