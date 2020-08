Exigen respetar regiones de ASETUR o integrar a todas las entidades

El Pacto Centro-Occidente no respetó el orden establecido por regiones en la Asociación de Secretarios de Turismo en México (ASETUR), ya que entidades como Michoacán, Colima, Nayarit, Guerrero y Sinaloa, fueron excluidas en el plan original de reactivación. Se debió seguir la propuesta correcta de regionalización, lamentó la secretaria de Turismo de Colima, Mara Iñiguez.

“Son Estados que tienen muchas cosas en común, somos destinos de sol y playa, entre otras cosas. La reunión Centro-Occidente nos sorprendió, no fue convocado Colima. Nos hubiera gustado ser invitados a participar y hacer un trabajo en conjunto. Es excelente sumar, pero me gustaría respetar la regionalización que se hizo por parte de ASETUR. A mí me gustaría sumarme en la región Occidente. Estamos en una etapa de supervivencia en el sector turístico”.