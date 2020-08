Estudiantes se sienten temerosos y vulnerables ante desapariciones en Jalisco

Ocho son los jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara que están desaparecidos. La Federación de Estudiantes Universitarios advierte que hará manifestaciones quincenales hasta ver realmente cambios en la búsqueda de personas desaparecidas, así como detenciones y castigos para los victimarios. Francisco Javier Armenta Araiza, líder de los universitarios lamenta que los meses pasan y los compañeros no son ubicados.

Hay versiones de que fue un secuestro de esos virtuales, de que le hablaron por teléfono, lo citaron y ya no regresó. Otros hablan de que lo levantaron. Pero todavía no hay esclarecimiento de cuál fue el móvil y tampoco encontraron a posibles responsables y mucho menos el paradero de nuestro compañero. Eso es doloroso”.

“Nuestro compañero Ponce del Centro Universitario de la Ciénega, desde el año pasado esta reportado desaparecido, me parece que no han sido suficientes los esfuerzos que se han hecho.

La FEU y el colectivo FUNDEJ tomaron las calles tapatías como protesta por la desaparición de personas y para exigir justicia para los 21 alumnos de la UdeG que han sido víctimas de la violencia en los últimos seis años.

Los jóvenes se sienten vulnerables y les embarga la desconfianza en las calles y en los planteles escolares.

“En el tema de emociones, lo que nos hace sentir es que todos somos vulnerables. Más cuando te das cuenta que no hay un detenido, en el tema de las fosas. Los responsables, los victimarios ¿dónde están? ¿acaso son los mismos con quienes comparto asiento en el camión? Nos preocupa porque son gente de nuestra comunidad. Pero el sentimiento es generalizado cuando ve que pasan estos actos y lo más probable es que no haya castigo porque no tiene capacidad el Estado”.