De 2000 a 2018, el Estado desaprovechó 700 mmdd de renta petrolera: Armando Guadiana

Alcanzar la seguridad energética del país debe de ser una prioridad para el Estado y la iniciativa privada, afirmó el senador Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, al destacar la necesidad de llegar al año 2050, con la mitad de las energías limpias y la mitad de los combustibles fósiles, en la matriz energética nacional.

Al inaugurar el “Seminario Hacia una Industria del Futuro. La energía en el marco de la transformación digital”, el legislador recordó que no se supo aprovechar el desarrollo económico en los años de mayor explotación petrolera. Ahora se tiene que caminar de la mano de las energías limpias.

"Necesitamos caminar y formar a la gente tanto del Estado como de la iniciativa privada, para lograr el equilibrio aprovechando los fondos de inversión mexicanos y extranjeros. Solo así vamos a caminar bien el futuro", manifestó.

Pemex tiene que endeudarse

Durante su exposición el senador Guadiana recordó que del 2000 al 2018 México vivió el momento de mayor producción de petróleo en toda su historia. El valor aproximado de la renta petrolera que le generó Pemex, al país durante dicho período fue de más de 700 mil millones de dólares.

Esta cantidad representa casi siete veces la deuda histórica acumulada de Petróleos Mexicanos, la cual se origina fundamentalmente en un régimen fiscal que obliga a la petrolera nacional a trasladar más del 100 por ciento de su rendimiento de operación a las arcas nacionales. Dicho de otra manera, Pemex, debe endeudarse solo para pagar impuestos y derechos.

“En contraste, en el caso de los contratos de producción compartida, resulta preocupante la cláusula que le otorga un 25 por ciento de subsidio a los costos de exploración de los contratistas”.

El legislador coahuilense también, abordo el tema de la caída en la producción nacional de gas natural, por falta de inversión, lo que ha provocado un crecimiento abrupto de las importaciones desde Estados Unidos, muestra de ello es que estás ya rebasan los cinco mil 500 millones de pies cúbicos diarios, colocando al país en una situación muy vulnerable.

Guadiana Tijerina advirtió que es necesaria una estrategia nacional de gas natural para reducir esta peligrosa situación, que podría paralizar a la industria nacional. Y un elemento de esa estrategia podría ser la creación de un régimen fiscal específico para el gas natural, para hacer viable su producción.

Nuevas energías

En tanto, que en el desarrollo de las fuentes renovables se deben considerar los desafíos implícitos para no poner en riesgo el sistema eléctrico y no afectar el medio ambiente. Uno de los desafíos más importantes que implica el despliegue de las renovables es el sobredimensionamiento del parque eléctrico; si no se prevé y se contempla soluciones inteligentes al sobredimensionamiento se corre el riesgo de provocar la desestabilización crítica de la red.

México debe aprovechar el Potencial Renovable desarrollando proyectos con las empresas, pero considerando la confiabilidad del sistema. Los Parques eólicos y solares se deben ubicar en donde sea óptima su interconexión y contribuya a satisfacer las necesidades del país.

Por último, el senador Armando Guadiana expresó que “se debe reequilibrar el papel que la legislación vigente otorga al Estado y a la inversión privada en el desarrollo de energías renovables, de manera que la transición energética se haga socializando adecuadamente los costos económicos asociados a ella.