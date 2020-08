En “cama de hielo”, familiares conservan cuerpos de sus seres queridos: FOTOS

Un moño negro en la entrada de una humilde habitación, es la primera señal que se observa en donde un señor de más de 80 años fue velado por sus seres queridos; permaneció 40 horas en una cama de hielo a la espera de ser llevado a su última morada en el cementerio de las Chacas en Madero, Tamaulipas.

Hay flores naturales de varios colores, veladoras e incluso una cruz de cal que será levantada después del novenario para don Juan de Dios, quien no pudo más contra las enfermedades que lo achacaban desde varios años y murió la noche del domingo, pero fue sepultado hasta la tarde del martes.

Es un caso más en donde familias del sur de Tamaulipas han tenido que realizar “camas” de hielo para preservar los cadáveres de sus seres queridos, quienes mueren en sus casas y no pueden ser recogidos rápido por la saturación de las funerarias; además de que cobran 14 mil pesos, cantidad difícil de cubrir ante la crisis económica.

La señora Catalina Blanco Varela, de la colonia Candelario Garza en Madero, vio morir en la cama de su cuarto a su tío Juan de Dios, debido a varios problemas de salud.

El hecho ocurrió a las 11 de la noche del domingo, de manera inmediata reportó la defunción a la Fiscalía General de Justicia, quien tomó fe del deceso y solicitó una carroza para llevar el cuerpo a la morgue, sin embargo la funeraria pedía 10 mil pesos, además de tres mil pesos para la acta de defunción y mil pesos más por un papel de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

“Le sugerí a la funeraria si podíamos ponerle hielo, compramos dos barras de hielo para que no se echara a perder. Se puso automáticamente un colchón de hielo, en ningún momento olía mal, eso es mentira y estoy muy molesta. También por los altos costos, desgraciadamente ahorita no hay trabajo, hay despidos por el Covid-19 y no hay dinero”, declaró.