Empresarios de Tampico piden reapertura segura

Los Profesionales de la Industria de Eventos y Turismo de Reuniones (PROINETUR) en Tampico, Tamaulipas, pidieron al Estado les de luz verde para la reapertura de sus negocios; aseguran estar al borde de un colapso económico.

En rueda de prensa representantes de la agrupación, Francisco Azcarraga, Edgar Barbosa, Juan Carlos Cervante y Adriana Aparicio, manifestaron que desde que inició la pandemia los sectores involucrados en el desarrollo producción, planeación, organización y ejecución de eventos mantienen cerrados, acatando las disposiciones de la Secretaría de Salud.

Pese a ello, aseguraron que siguen pagando impuestos, salarios y gastos fijos como agua, luz, telefonía e Internet.

Sin embargo su “resistencia” economía se acabó y que de no darles la oportunidad de volver a trabajar, sus empresas colapsaron y se irán a la quiebra, por la falta de equilibrio entre salud y economía.

"Ya no podemos soportar más, hemos recurrido ha diferentes medios de financiamiento, pero ya se nos están agotando los tiempos, porque hemos tenido que sosterer a nuestro personal y cumplir los pagos con nuestros proveedores, entendemos que este es un problema serio y por lo tanto buscan que haya una aperura organizada, ya estamos preparados, ya no podemos soportar más, mucha gente depende de esto, además de una u otra forma las fiestas han seguido y en un salón podemos tomar las medidas sanitarias pertinentes", indicó Francisco Azcárraga.

En la región sur de Tamaulipas, añadió son 253 empresas, quedan trabajo a más de 6 mil familias, a quienes les han estado cubriendo los salarios, pese a que no tienen ingresos porque los eventos están “congelados” por el coronavirus.

“Nos hemos convertido en proveedores socialmente responsables, todos los salones cuentan con todo el equipo sanitizante, incluso hay unos que instalaron túneles, pistolas sanitizantes y a cada proveedor se le dará un horario“, añadió.

Para finalizar, explicaron que en caso de que les den luz verde para abrir, a los invitados se les hará pasar por un filtro sanitario y a quienes presente temperatura mayor a 37.5 no se le permitirá ingresar al salón.

Por: Carlos Juárez

mfa