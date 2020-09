Elecciones Tamaulipas: ¡comienzan a sonar nombres para alcaldías!

En Tamaulipas tenemos 11 diputados federales en la cámara, 2 de ellos plurinominales y 9 de mayoría relativa, son: 4 del PAN, 3 del PES, 2 del PT además MORENA y el PRI tienen uno y probablemente todos buscarán su reelección en el 2021.

Los diputados han encontrado tecnicismos que les permiten mentir con la verdad, por ejemplo, en el tema de las iniciativas de ley, prácticamente todos los diputados de todas las bancadas se jactan de tener muchas iniciativas presentadas ante el pleno, lo cual, si no leemos a detalle, nos hace pensar que tienen una vocación legislativa envidiable y además que trabajan bastante por los tamaulipecos.

Sin embargo, nuestra realidad es distinta, podemos ver en la página oficial de la cámara de diputados las iniciativas por diputado tamaulipeco, y aquí es donde está la confusión, pues resulta que existen cuatro formas de presentar una iniciativa de ley:

INICIANTE

ADHERENTE

DE GRUPO

DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Esta serie de términos legislativos refiere en pocas palabras, que solamente las iniciativas de los diputados que aparecen en la sección de INICIANTE, son las que realmente significan una verdadera propuesta única y exclusivamente de nuestro diputado, en cambio, las demás, suponen que, en cualquier iniciativa, uno o más diputados apoyan solamente con su firma y esto les cuenta para el récord, aunque muchas veces apenas y estén enterados de cabo a rabo de lo que trata la iniciativa.

Por lo anterior, a la hora de checar en el ya mencionado portal oficial la información, nos encontramos que las iniciativas de ley de nuestros diputados alcanzan números abultados, como las 182 de Salvador Rosas de Nuevo Laredo, o bien las 108 de Vicente Javier Verástegui de Ciudad Mante, pero cuando analizamos solamente las iniciativas en la que nuestros representantes son INICIANTES, los números se reducen sustancialmente y si a esto le agregamos las que les han sido aprobadas, la cifra todavía es más baja.

A continuación, los enlistaré, en orden alfabético para no herir susceptibilidades con sus

respectivos números de INICIANTES y APROBACIÓN:

NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ (PAN) 16-0

OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA (PT) 12-4

ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO (MORENA) 2-1

ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ (PES) 5-0

MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ (PAN/MC) 10-0

MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERÁN (PRI) 26-0

JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA (PAN) 39-2

OLGA PATRICIA SOSA RUÍZ (PES) 68-6

VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS (PAN) 0-0

HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ (PES) 10-0

ARMANDO JAVIER ZERTUCHE ZUANI (PT) 3-0

¿Ya se ven diferentes los números?, ¿verdad?, Tenemos buenos casos como los de Olga Sosa que tiene 68 de INICIANTE y 6 aprobadas, pero tal vez no la recuerden bien por qué no apareció en la boleta electoral, bueno me refiero a la foto, era la suplente de la presentadora de televisión Marcela Treviño Unda “La chica del clima” quien renunció días antes de la elección, pero no les dio tiempo de quitar su foto; tenemos otros casos tristes como el expriísta Erasmo González, quien solamente ha presentado 2 y una de ellas aprobada, puede ser porque está muy ocupado presidiendo la comisión de presupuesto en la cámara de diputados.

Creo que en este rubro veremos cambios, no me parece que todos consigan su reelección, puede ser que el PAN consiga por lo menos uno o dos lugares más en el congreso, sobretodo en el sur Erasmo y Olga enfrentarán a candidatos de acción nacional en Cd. Madero y Tampico, la van a tener difícil, pues escuché a Marko Cortez, presidente del partido, que van a poner atención a las 15 gubernaturas que se juegan el año entrante, pero donde realmente les interesa balancear, es en el congreso. En mi columna del lunes les diré quienes suenan para candidatos del PAN. Te puede interesar Morenistas de Tamaulipas levantan firmas contra expresidentes de México

En Ciudad Victoria, la capital del estado, la gente está muy enojada con la administración del alcalde Xicoténcatl González, en las últimas encuestas de aprobación o probabilidad de reelección que publico Massive Caller, es de vergüenza nacional, pues evalúan a más de 100 alcaldías y el buen Xico aparece de sotanero, ¿Quién va para el 2021?, las miradas voltean a la diputada local de su mismo partido, María del Pilar Gómez Leal.

En Altamira se puso bueno, dicen que Miguel Ángel Gómez Orta, el diputado, se peleó con Juvenal Hernández, mala pero muy mala idea, lo que complica la candidatura de Gómez Orta, suena un apellido por ahí, Polanco…

Tampico luce fácil para Chucho Nader, tiene una gran aprobación y dicen los cercanos que la ve como mero trámite, y difícilmente MORENA pudiera hacerle frente, Edna Rivera, que es diputada local y ferviente seguidora del presidente López Obrador, si no, la mismísima Magdalena Peraza, la famosa “Maestra” que ha sido alcaldesa por el PRI, PAN y ahora buscará por MORENA, ella es miembro del movimiento desde el 2019, veremos si le alcanza. Otro que levantó la mano es un tal Carlos Pérez, me platicaron que va por Movimiento Ciudadano, se sabe poco de él, es un abogado que valdría la pena hacerle la prueba del gato, ya saben, si el gato huye es por “perro”, pero hay que tener cuidado si se le avienta…

De que “cuera” salen más correas

El Navegante

dhfm