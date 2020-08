El acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud es un derecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantiza; sin embargo, no es lo mismo leerlo en un documento que verlo en la práctica. Ese es el caso de Don Jesús, un campesino que en la actualidad le debe un millón de pesos a un hospital.

¿Cómo es posible? Resulta que Don Jesús se vio en la necesidad de internar a su esposa por Covid-19 en el Centro Médico ISSEMYM Arturo Montiel Rojas, tras varios días internada y aún en malas condiciones de salud, dieron de alta a la mujer.

Tras este problema, el hombre de profesión campesino tuvo que intentar nuevamente a su esposa pero ahora en un hospital privado dando un adelanto con la hipoteca de su casa.

Fue en el noticiero de Ciro Gómez Leyva que la historia de Don Jesús salió a la luz, fue el 8 de junio cuando el campesino comenzó a buscar hospitales públicos que pudieran atender a su esposa María pues presentaba síntomas graves del Covid-19, aunque NO encontró camas disponibles,

Cuando llegaron al Centro Médico ISSEMYM, los atendieron aunque esta unidad hospitalaria estaba destinada para brindar atención médica a los trabajadores del Estado de México.

“ Desde ahí empezó este calvario que hasta el momento no ha tenido fin. Aquí he estado, sin poder moverme, para conocer el estado de salud de mi esposa”, dijo el campesino al noticiero.

Tras siete semanas, a Don Jesús le dijeron que su esposa había mejorado aunque el tratamiento médico de María dejó una deuda de 926 mil 857 pesos. Lo que se convirtió en una pesadilla para la pareja.

Las cosas se aclaraban, según el Centro Médico ISSEMYM había perdonado la deuda y la esposa de Don Jesús fue dada de alta con una mejora de salud, una semana después la situación volvió a salir de las manos de la pareja y es que María tuvo que ser hospitalizada nuevamente, por lo que asegura su esposo una negligencia médica.

“El día 3 de este mes, a mi esposa la dieron de alta sabiendo que no estaba apta para salir del hospital”. No estaba apta porque mi esposa tenía unas llagas que no curaron, una infección muy fuerte”.