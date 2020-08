David Gómez Álvarez está demandado por amenazas y por amedrentar a su ex mujer

David Gómez Álvarez, miembro del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción fue acusado por supuestos maltratos en su ámbito familiar, esto además de las denuncias penales que pesan en su contra en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Jalisco por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Te puede interesar Se va a revisión alerta de género

Ante el juez de lo familiar, su ex esposa manifestó que sin importar el trabajo que hiciera cumpliendo con sus responsabilidades de madre y ama de casa, era amenazada y amedrentada con metáforas y crueldad hacia ella.

“Cuando mi hija cumplió casi un año, tanto EL DEMANDADO como la suscrita llegamos al acuerdo de dejar mi trabajo, para poder encargarme de mis responsabilidades como madre y señora de la casa. Lo que generó que siempre me recriminara de no meter dinero a la casa. En repetidas ocasiones, me hizo saber que yo le debía mi carrera dancística (misma que por todo lo narrado se vio interrumpida) y cualquier otra actividad profesional debido a la “estabilidad económica” que aparentemente él me ofrecía”, se lee en la demanda de divorcio fechada en septiembre del 2017.