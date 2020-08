COVID-19: Grave impacto padecen niños con discapacidad cerebral por falta de terapia física

Hasta un año se retrasaron los niños con parálisis cerebral al no tener sus terapias de rehabilitación estos cuatro meses a causa de la pandemia mundial de coronavirus. La nueva normalidad para estos niños y sus padres ha sido todo un reto, reconoce en la directora de CIRIAC Centro de Rehabilitación, Lucina Bravo.

“Es imposible. Los papás aunque quieran darles las terapias, algunos trabajan, así que los dejan en la cama. Hay niños que habían tenido cirugía y tenían mucho dolor, esos niños necesitaban una terapia intensiva.

Los médicos operan pero ellos no saben de los programas de rehabilitación. Los niños por su misma parálisis cerebral y por su espasticidad se ponen muy durísimos no pueden ni sentarse. Los papás hacen lo que pueden pero no son terapeutas”.