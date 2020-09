SLP aprueba nueva ley para proteger a madres, padres y tutores en soltería

“Nos parece importante destacar la complejidad de ser madre, más aún en situación de soltería; y aún lo es más en estos tiempos de pandemia; donde frente a la ausencia de políticas de prevención, las mujeres potosinas que son madres solteras en nuestro Estado”, expresó la diputada Sonia Mendoza Díaz, al presentar una nueva Ley para proteger a madres u tutoras en soltería en San Luis Potosí.

El objetivo -explicó- de esta nueva Ley es para hacer materializable el acceso a los derechos humanos de las madres, padres y tutores en situación de soltería en el Estado, para que el Estado pueda mediante la implementación de políticas públicas que deriven en programas el hacer frente a las causas como a las consecuencias de una problemática compleja que impacta en este grupo poblacional.

Sonia Mendoza indicó que son aproximadamente un total de 48,007 mujeres que han dado a luz un hijo nacido con vida, en rangos de edad entre los 9 y los 20 años de edad. Así es, además, niñas siendo madres. “Si bien, seguimos transitando sobre una reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011, aún para miles de mujeres y niñas los derechos humanos son una falacia inalcanzable”, enfatizó.

La legisladora explicó que con la aprobación de esta nueva ley las autoridades no tendrán más que hacer frente a la responsabilidad en materia de derechos humanos que implica reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, no sólo desde la transversalización de la perspectiva de género sino desde una perspectiva de infancia, pues no solo están en juego las mujeres y tutoras solteras sino sus descendientes.

Finalmente, Sonia Mendoza Díaz agradeció a quienes integran el Comité Ciudadano Unificador de Esfuerzos, "así como a las ciudadanas que integran la Alianza de Madres Solteras quienes desde sus experiencias han construido este proyecto de Nueva Ley y que me han hecho el honor de acompañar esta propuesta hasta el día de hoy", concluyó.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

dhfm