Confronta artista plástico a empresarios por invasión de portales públicos en Oaxaca

El artista plástico Marco Antonio Vásquez -Markoa– se confrontó verbalmente por segunda ocasión con un grupo de empresarios restauranteros ante la presunta invasión de los portales del centro de la ciudad de Oaxaca.

El enfrentamiento se registró esta tarde, luego de que el pintor retirara sillas, mesas y maceteros de las aceras, ubicadas a un costado del Palacio de Gobierno, en el centro histórico.

La situación, generó la molestia de los dueños de un restaurante denominado Terranova, quienes argumentaron que cuentan desde hace más de 50 años con los permisos otorgados por la autoridad correspondiente para ocupar los portales.

“¡Tú, no me vienes a amedrentar; de una vez te lo dejo claro te largas de mi lugar! No toques mis mesas ¡Vete a cobrar a los artistas del Jardín de Labastida!”, advirtió Mario Rodríguez empresario, relacionado familiarmente con Beatriz Rodríguez Casasnovas, Funcionaria de Ulises Ruíz Ortiz.

Por su parte el artista plástico reprochó la falta de sensibilidad y la violación a las leyes de los empresarios al adueñarse de un espacio público, dijo. Acompañado por un grupo de personas débiles visuales exigió a las autoridades actuar en consecuencia.

Congresistas de Oaxaca aprobaron un exhorto para que el presidente de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín revise la situación legal de los portales del centro de la ciudad y aplique las sanciones correspondientes por invasión de la vía pública.

La diputada del PRI, María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, integrante de la Comisión Permanente de Hacienda sostuvo que son múltiples las denuncias de la ciudadanía.

"Los portales del centro histórico de la ciudad, donde se ubican restaurantes, cafeterías, peleterías, entre otros giros comerciales se han apropiado a su arbitrio de la vía pública en perjuicio de los transeúntes, ocasionando inconformidad generalizada, sin soslayar los riesgos que implica transitar por lugares con obstáculos".

Por lo que ayer miércoles se aprobó el exhorto para que el edil, de manera urgente, aplique las medidas regulatorias y sanciones correspondientes a empresarios y comerciantes de los portales por invasión de la vía pública y violación al derecho al libre tránsito.

Por: Carina García

