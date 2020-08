Claudia Pavlovich implementa programa para reducir ocupación hospitalaria de casos de COVID-19

Para reducir la ocupación hospitalaria de casos de COVID-19 en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich, implementó el programa Anticipa, mismo que consiste en la búsqueda de personas con sospecha de contagio que aún no desarrollan síntomas graves, para que estas sean atendidas con prontitud y no sea necesario acudir a una unidad clínica.

Hasta el momento, la estrategia ha evitado que estos pacientes se compliquen y terminen en centros de salud, con lo que se tiene una ocupación de 52 por ciento en hospitales.

El mecanismo consiste en hacer llamadas telefónicas de forma aleatoria y si en se detecta un caso sospechoso se le cita, les aplican pruebas COVID-19 y se les proporciona el medicamento de forma gratuita, con lo que se pueden salvar más vidas y reducir los contagios.

Este programa va dirigido a población de alto riesgo que viven en colonias vulnerables, en pueblos originarios, a sonorenses mayores de 60 años y con padecimientos crónicos, así como a trabajadores de empresas.

En el lanzamiento de la segunda etapa de este programa Anticipa, la gobernadora hizo un reconocimiento muy amplio a todo el personal del sector salud, público y privado e hizo un llamado a todos los sonorenses a no bajar la guardia y sigan cumpliendo con los protocolos sanitarios básicos. Pero, sobre todo, pidió solidaridad con el personal de salud, el cual no ha visto a su familia por largo tiempo y aun así irresponsablemente hay gente que se pasea, va a fiestas y reuniones de amigos, sin ningún tipo de protección y cuidados y eso no se vale.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

