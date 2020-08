Busca Guadalajara avanzar como Ciudad Inteligente con inversión millonaria

Con semáforos inteligentes y renovación de tableros de control, en Jalisco se apuesta a mejorar la movilidad con tecnología y desde la semana pasada se concluyó con las licitaciones respecto a este tema, cuya inversión es cercana a los 450 millones de pesos, informó Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Mario Silva, titular del Instituto Metropolitano de Planeación insistió que esta apuesta es para avanzar a un proyecto de movilidad sustentable para permitir la reducción de contaminación y hacer más ágil la circulación y será un primer paso para convertir la Ciudad en Inteligente.

“Estamos hablando de una antigüedad de más de 22 años en promedio, en algunos casos tenemos aparatos que son de la década de los 70 y 52 por ciento de los semáforos que vemos en la calle no están o no estaban conectados a este cuarto de control, un equipo con una antigüedad como la que se tenía en estas instalaciones no permitían tener esta conexión”.

Insistió que la desincronización es la consecuencia de no apostar en este tema que es de importancia metropolitana que afecta cuando hay lluvias o algún accidente, en la que no se encuentran semáforos en verde y se escalona uno sí y uno no, lo que impide avanzar en una mejor movilidad y tráfico de vehículos.

Los semáforos que se presentaron y con la sincronización, también se podrá aumentar la velocidad en algunos corredores como la Avenida López Mateos o Avenida Aviación, cuyo promedio actual ronda en los 30 kilómetros por hora y al tener un tránsito mayor de vehículos, se evitará la emisión de contaminantes a partir del flujo de autos.

Por lo pronto, por el Sistema SIGA, se cuentan mil 217 intersecciones de las poco más de dos mil de la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, el 60 por ciento de las intersecciones, ya se pueden comunicar a través de un sistema remoto.

