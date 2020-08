Basura de casa, sin protocolo

El manejo y la recolección de desechos biológicos en casos de pacientes que se recuperan en casa por COVID-19, carece de control, lo que representa un riesgo para quienes recogen los desperdicios y para la población.

Si bien, el gobierno federal emitió una cartilla para el manejo de residuos sólidos, que incluye todos los escenarios de la pandemia, los estados no cuentan con protocolos, como ocurre en Jalisco, mientras que en Oaxaca presentaron este lunes las medidas para el manejo preventivo, y en el sur de Tamaulipas, pidieron colocar la basura en bolsas transparentes con un listón rojo, previamente rociados con una solución desinfectante.

En el país, de los 492 mil 522 pacientes confirmados desde marzo a la fecha, 73 por ciento han sobrellevado la enfermedad en casa.



CONTACTO DIRECTO

Cuando Mariana supo que su prueba COVID-19 era positiva, en su casa no les tomó por sorpresa qué hacer, ya se habían autoimpuesto medidas de sanitización de los espacios y se habían reorganizado las actividades de su mamá y hermana para evitar un contacto directo.

Te puede interesar ¿Es confiable la vacuna rusa contra Covid-19? Esto dice la OMS y otras instituciones

Eso implicó que ella tuviera su propio baño y artículos de limpieza personal, así como su vajilla, que tuvo que ser desechable para evitar cualquier resquicio de contagio, todos sus desechos ella los colocaba en bolsas de plástico, pero al final de cuentas se iban en el mismo camión de basura, en Jalisco no se tienen protocolos para el manejo de residuos que se generan con pacientes contagiados que pasan la enfermen en casa.

“No me dijeron nada de cómo llevar mi tratamiento en casa. Cuando hablé a la Línea COVID y les dije que era positivo, ni siquiera sé si ellos lo hayan registrado. Nada más me dijeron que si tenía fiebre incontrolable o problemas para respirar que fuera al IMSS a que me den medicamento o que me internen”, dijo Mariana.

Desde que inició la pandemia en Jalisco hay un acumulado de 36 mil 466 casos confirmados; al 11 de agosto hay 732 pacientes hospitalizados y tres mil 468 casos activos, es decir, personas positivas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, distribuidas en 122 municipios, y que se recuperan en casa.

El no tener control sobre los desechos COVID que se producen en el hogar, genera una situación de alto riesgo para la población, consideró el investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de salud medio ambientales, Miguel Magaña Virgen, quien denunció que no hay autoridad que esté atendiendo el tema. 1800 toneladas de residuos recogen en Guadalajara. Foto: Ricardo Gómez y Carlos Juárez

“Las áreas gubernamentales no tienen la capacidad y en este caso como lo estamos viendo parece ser que tampoco tienen la intención de resolverlo. El asunto se va complicar más con todos los reactivos que generan esas personas en sus casas, que son miles de personas, van al bote de la basura, que recoge gente que va recolectando la basura en las calles”, explicó Miguel Magaña.

Cada día en Guadalajara se recolectan mil 800 toneladas de basura, de acuerdo con Fernando Gutiérrez, el director de Aseo Público de Guadalajara, y se considera que cada tapatío produce un kilo 200 gramos de desechos.

En esta dirección trabajan 180 personas, pero el servicio de recolección de basura en el municipio está concesionado a la empresa Caabsa Eagle.

Sobre el manejo en la recolección de desechos COVID, Fernando Gutiérrez aseguró que sí se les informo a los ciudadanos que coloquen en una bolsa de color azul los desechos.

“Nosotros lo que hemos hecho es la recomendación de todos los desechos que los ciudadanos nos los identifiquen con una bolsa de diferente color, que vaya amarrada correctamente. Incluso hasta con cinta, para identificarlos correctamente. Esos desechos domiciliarios son los que recolecta Caabsa. Tendría que ser azul o de menos que se identifique con algún letrero o que venga bien amarrada”, detalló.

Sin embargo, la NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo señala que en dado caso debería ser una bolsa amarilla, pues se trata de un desecho patológico.

“A mí no me dijeron nada”, indicó por su lado Mariana, al preguntarle sobre la medida.

Por su lado, un empleado de la empresa Caabsa Eagle dijo que no se les ha dado información alguna de que pueden estar recolectando bolsas con desechos COVID-19. Tampoco de que deben tener un cuidado especial si está en una bolsa de color azul, como lo mencionó el director de Aseo Público de Guadalajara.

“Hasta ahorita no nos han dicho nada. No sabemos quién está enfermo o quién sí. Salimos y aquí en la calle está la basura (en el suelo) y nosotros la venimos recogiendo. No nos ha tocado una bolsa distinta, es igual”, dijo el trabajador.

Fernando Gutiérrez señaló que hay un registro de trabajadores de Caabsa Eagle que se han contagiado de coronavirus, pero dijo desconocer el número.

FUGA DE CONTAGIOS

A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades del Estado por contener la pandemia, cada día presenta más casos y muertes en Jalisco. No se han podido cortar las cadenas de transmisión, que si bien se han acelerado conforme la movilidad va en aumento, lo cierto es que el mismo gobierno no ha podido sellar la fuga de contagios, a pesar del aumento de pruebas rápidas aplicadas.

Fue el mismo gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, quien aseguró que con las pruebas rápidas se puede contener y dar seguimiento a cada caso positivo hallado.

Pero esto no está ocurriendo, señaló Mariana, quien junto con otros dos tapatíos dieron positivo en la prueba COVID-19 fuera del sistema Radar Jalisco y pasaron inadvertidos.

Sus pruebas se hicieron en laboratorios privados, costeados por la empresa en la que trabajan. En la Línea Covid del gobierno estatal no dijeron nada, a pesar de que ella se comunicó para notificar su positivo.

“No presenté ningún síntoma, nomás la pérdida del gusto y olfato. Me dijeron que no me iban a hacer la prueba (Radar Jalisco) porque no eran síntomas, no estaba grave, porque no tenía fiebre. Les insistí y me dijeron que ellos me regresarían la llamada para hacerme la prueba, pero nunca me regresaron la llamada, por eso se hizo en un laboratorio privado y, efectivamente, di positivo”, comentó Mariana.

“Me comuniqué de nuevo. Les dije que ya les había marcado porque tenía síntomas y que me hice la prueba aparte, di positivo y les llamé nada más para avisarles. No obtuve otra respuesta”, dijo.

Mariana vive con su mamá y hermana en Guadalajara, municipio que ha entregado más de 66 mil despensas para auxiliar a población vulnerable por la pandemia, pero no ha dado una a los casos positivos para que eviten salir de casa a comprar víveres.

Tampoco ocurrió que a su mamá y a su hermana Radar Jalisco les aplicara prueba, para dar seguimiento y cortar la cadena de transmisión.

Se buscó a la Secretaría de Salud, a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) y al Instituto Mexicanos del Seguro Social, para consultarlos sobre el tema, pero no se tuvo respuesta de la petición de entrevista.

LISTONES ROJOS

En la zona sur de Tamaulipas, que contempla a tres de las ciudades con más casos positivos de coronavirus en la entidad, surgió la idea de que la basura de los pacientes activos de dicha enfermedad sea colocada en una bolsa transparente y con un listón rojo.

La medida es vista con buenos ojos por las autoridades municipales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde un promedio de mil 413 personas levanta más de mil toneladas de basura.

Hasta el momento, entre los trabajadores de limpieza pública se han registrado tres casos positivos, uno por cada ciudad y en Ciudad Madero hay seis sospechosos. 1000 levantan en Tamaulipas. Foto: Ricardo Gómez y Carlos Juárez

La regidora de Ciudad Madero, Sandra Cruz Moreno, señaló que para proteger a los trabajadores es importante la colaboración de los ciudadanos.

“Se pide que las familias que tengan un familiar enfermo de COVID–19, separen la basura de su enfermo y lo coloquen en una bolsa con listón rojo y rociarla con un desinfectante. También los guantes y cubrebocas, colocarlos en bolsas transparentes”, detalló.

El secretario de servicios públicos en Tampico, José Schekaibán informó que se lanzó una campaña publicitaria, pues reconoció que el personal tiene la costumbre de abrir las bolsas en busca de algún objeto de valor, es decir realizan la pepena.

“La idea es que como los trabajadores de limpia pública tienen la costumbre de abrir para ver que pepenan y lo que queremos es que es que tengan cuidado”, declaró.

Por su parte, el titular de limpieza en Altamira, Armando Olvera, reconoció que en ocasiones se han encontrado que los protectores, caretas e guantes van revueltos con otros desechos.

En el sur de Tamaulipas se han registrado 5,429 casos positivos, de los cuales siguen activos 2, 917, la mayoría de ellos siendo atendidos en sus casas, donde ocupan platos, vasos, desechan cubrebocas y botellas de agua o de suero que les suministran sus familiares.



RESPONSABILIDAD DE TODOS

La Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) dio a conocer las medidas preventivas para el manejo de los residuos COVID-19 en hogares donde se registre un caso positivo y en terminales marítimas como terrestres.

Exhortó a la población a evitar al máximo la generación de residuos, incluyendo el uso de vajilla, cubiertos, bolsas y empaques desechables, que entren en contacto con los individuos positivos o con alto riesgo de contagiarse Te puede interesar Policías entregan kits de higiene a casa de reposo El Refugio, en Tlalpan

La Semaedeso reiteró que el manejo de los residuos es responsabilidad de todos y que desde el hogar como en las instituciones donde se registre un caso positivo deben implementarse las medidas, que evitarán el aumento de los contagios por COVID19 en el estado de Oaxaca.

Sin embargo, ante la campaña emprendida por los gobiernos locales, las familias han mostrado apatía, pues no colocan los listones en las bolsas donde van los desechos de sus enfermos de coronavirus.

Lo anterior fue dado a conocer por el Secretario de Servicios Públicos, José Schekaiban Ongay, quien lamentó que la ciudadanía no esté respondiendo a esta propuesta con la que se pretende proteger a los trabajadores de servicios públicos, para que tomen sus previsiones al momento de recolectar esos desechos.

Refirió que seguirán insistiendo para que la población adopte esta recomendación y con ello se facilite el trabajo de los recolectores de basura.



Por Ricardo Gómez y Carlos Juárez

lctl

Escucha aquí nuestro podcast sobre coronavirus