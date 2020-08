Barbosa rechaza acusación de Lozoya por sobornos para aprobar Reforma Energética

Como una estupidez calificó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la acusación de que recibió 100 mil dólares de parte de Emilio Lozoya para aprobar la Reforma Energética, “no habrá recibo que encuentren, no habrá videos, no habrá grabaciones, mala estrategia la de ellos de querer involucrar a alguien al que no le van a poder imputar absolutamente nada, nada”.

Dijo que a partir de este momento iniciará el proceso para interponer una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya, está definiendo el modo legal en que habrá de llevarse a cabo, por lo que una vez que esté interpuesta lo dará a conocer de forma pública.

Descartó que se trate de "fuego amigo" por lo que sólo se limitará a la denuncia ante lo que se ha publicado de manera abierta y sería muy aventurado involucrar más situaciones.

Barbosa Huerta manifestó que está “limpio” y dijo desconocer las motivaciones para que su nombre aparezca en el caso, “me enteraré, de dónde salen esas motivaciones y esa perversión, yo estoy limpio, yo actuó con honestidad y con buena fe”.

Retó a Lozoya a que presente una sola prueba, "yo no apareceré en ningún video, en ninguna grabación, nunca hablé con él, jamás, pues la posición mía y de mi grupo parlamentario en la discusión de la Reforma Energética de la fracción del PRD fue públicamente en contra y adherida a Cuauhtémoc Cárdenas, marchamos en las calles y provocamos activismo en mucho sentidos en noviembre y diciembre de 2013".

Recordó que el día en que se llevó a cabo la discusión en el pleno, se encontraba internado de gravedad pues le amputaron un pie, pero una vez que se incorporó existen pruebas de que sus discursos iban en contra de la Reforma Energética.

Video caso Lozoya

Señaló que el video que circulo en las redes sociales se observa a asistentes de exsenadores panistas recibiendo dinero de parte de Emilio Lozoya, pero a nadie más.

“Ratifico como lo hice la primera ocasión que nunca tuve ningún diálogo ni telefónico ni personal con Enrique Lozoya, él como director de Pemex y yo como coordinador de los senadores del PRD nunca le pedí ninguna gestión de manera directa ni a través de alguna persona”, expresó.

Por Claudia Espinoza

