Arman a la Policía de Quintana Roo con 70 nuevas patrullas equipadas

Para recuperar la paz y la tranquilidad de las familias quintanarroenses y mejorar el trabajo de vigilancia, verificación, supervisión y cercanía en materia de seguridad, el gobernador Carlos Joaquín entregó a la Policía Quintana Roo 60 patrullas pick up y 10 patrullas con punto de monitoreo móvil.

La entrega de unidades equipadas tuvo lugar en el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C-5), complejo de seguridad ubicado sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, donde el mandatario también constató el avance de dicha obra.

Ante integrantes de la Mesa de Seguridad y autoridades de los tres órdenes de gobierno, el gobernador Carlos Joaquín mencionó que, a pesar de los problemas financieros de la entidad, derivados de la disminución en la llegada de las participaciones federales y de la caída en los ingresos propios del Gobierno del Estado, Quintana Roo continúa invirtiendo en beneficio de la gente. Te puede interesar Síndicos y regidores de Naucalpan enfrentan multas de entre 180 y 240 mil pesos

“No solamente en materia de salud la inversión ha sido muy amplia, también ha sido muy fuerte en materia de apoyo a las familias quintanarroenses con el agua, la luz, el gas, el alimento y la salud. Además, hemos seguido invirtiendo en materia de seguridad”, expresó.

El gobernador Carlos Joaquín reconoció el trabajo desempeñado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Hemos avanzado, pero aún no estamos satisfechos. Nos falta muchísimo por andar y yo he comentado en varias ocasiones que hacemos poco ruido con la disminución de índices de seguridad, que es real, que es verídica, pero mientras haya un quintanarroense en un problema de seguridad, no estaremos satisfechos y por eso hay que seguir avanzando todos los días”, añadió.

Durante su intervención, Jesús Alberto Capella, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, expresó: “Entregamos estas 60 patrullas pick up, con doble cabina y todo terreno; 10 patrullas Ford Explorer; dos torres de vigilancia y 10 unidades con dispositivos de video-vigilancia, que serán instrumentos para desarrollar condiciones óptimas en el servicio de la seguridad y recuperar así la paz y la tranquilidad de las familias quintanarroenses.”

El gobernador Carlos Joaquín también subrayó que la participación ciudadana es de gran relevancia en la organización, el cuidado de las colonias y la denuncia del delito. Te puede interesar “Hernan” provoca en Colima fuertes rachas de viento e incremento de oleaje

En el evento estuvieron presentes el magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado; la presidenta municipal de Benito Juárez Mara Lezama; el almirante José Luis Vergara Ibarra, comandante de la V Región Naval; el general Horacio Flores Fonseca, comandante de la Guarnición Militar en Cancún; el comisario Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, comandante de la Guardia Nacional en Quintana Roo; Arturo Abreu, delegado del gobierno federal en Quintana Roo, y Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general de Quintana Roo.