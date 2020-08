Alcalde de Cuautitlán denuncia que CFE exige pago de deuda histórica

Debido a un adeudo de 76 millones de pesos, heredado de administraciones anteriores, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cortó durante casi 12 horas, la energía eléctrica a un pozo, un cárcamo y tres cisternas de agua potable, afectando una población de 30 mil personas, de cinco comunidades del municipio de Cuautitlán.

El alcalde, Ariel Juárez señaló que la CFE, está exigiendo un pago total de 76 millones de pesos, por una deuda histórica de 10 años atrás; de los cuales, 53 millones corresponden al Ayuntamiento y 23 a 11 pozos de agua potable.

En entrevista aseguró que la dependencia federal, está cometiendo un abuso, al tratar de cobrar un monto millonario, que resulta imposible de pagar, por deudas que no se generaron durante su administración.

El alcalde aseguró que durante su gobierno se ha cumplido puntualmente con los pagos ante la CFE, por el servicio de electricidad.

Dijo que el cobro que pretende hacer la CFE, habla de corrupción, por parte de las actuales autoridades; ya que ni siquiera existen los contratos por el servicio de los 11 pozos que tienen adeudos.

“Se fueron sobre cárcamos y pozos como una medida de presión para que paguemos; pero yo no puedo reconocer 10 años de deuda”.

“Nosotros vamos a buscar los mecanismos legales, porque no estamos de acuerdo en que se afecte a la ciudadanía, porque el agua es un derecho humano; fue un exceso de CFE”.



El presidente municipal de Cuautitlán también denunció corrupción por parte de los gobiernos municipales priistas, que gobernaron Cuautitlán en administraciones pasadas, que no cumplieron con sus obligaciones.

Las comunidades afectadas con la suspensión del servicio de energía eléctrica en los pozos fueron: Misiones I, Misiones 2, Rancho San Blas, Santa Elena y San Blas.

Las autoridades de Cuautitlán establecieron una mesa de negociaciones con funcionarios de la CFE para llegar a un acuerdo, ya que dijo el alcalde él no está negado a pagar; pero no una cantidad excesiva.

Dijo que mientras esté abierta la mesa de negociación CFE, no puede volver a suspender el servicio de electricidad.

Por Leticia Ríos

lctl