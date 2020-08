Agua potable en ZMG cumple con parámetros y no representa riesgos a la salud

Ante las quejas de vecinos en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara por recibir agua amarillenta de las llaves, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informa que debido a la pandemia mundial de COVID-19 no se realizaron de manera habitual los trabajos de mantenimiento en la red hidráulica.

“Es importante señalar que este año no se realizaron debido a la pandemia los trabajos que habitualmente realiza el Siapa en semana Santa y Pascua y previo al temporal de lluvias. No se realizaron por razones obvias para no dejar a nuestras casas sin agua; por eso, estos trabajos los estaremos realizando paulatinamente y esto es lo que ha generado este problema en algunas zonas puntualmente”, informó el director del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo.