Acusan por violencia política de genero a dirigente estatal de Morena en Oaxaca

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CED) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sesul Bolaños López fue acusado por actos de violencia política por razón de género ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).

De acuerdo a la queja presentada el 26 de agosto, por Elsa Martínez Luis, el dirigente del partido político la agredió verbalmente y la tachó de india y pen%&#, para después destituirla como secretaria del Finanzas de Morena.

Te puede interesar TEPJF ordena modificar sentencia; confirma violencia política contra regidora en Oaxaca

La agraviada señaló que los hechos se registraron el pasado 23 de julio a las 11:00 horas, en las oficinas del instituto político ubicadas en la agencia de Candiani de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

El dirigente de Morena destituyó a la trabajadora

Con groserías, el dirigente estatal de Morena la destituyó del cargo, “a partir de este momento quedas destituida de tu cargo así que agarra tus (…) y lárgate, porque ya no te quiero ver aquí en estas oficinas, porque eres una india y pen%&# que no sirves para nada, no sé por qué te metieron en este rollo porque además eres una ratera y nunca has rendido cuenta del dinero que manejas (…) y que te quede muy claro que de mi corre que no te vuelvan a contratar en ningún lado”, fueron las palabras del dirigente morenista.

Ante esta situación la agredida confió en que el TEEO realice un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales; en tanto la autoridad determinará si el líder de Morena en Oaxaca es culpable y de ser así ejercer sanciones. Te puede interesar Muere Victorino Gómez, alcalde de Oaxaca, por Covid-19

Por Carina García

kyog