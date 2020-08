A la deriva, escuelas indígenas; rezago frena ciclo escolar

La falta de infraestructura y material educativo con el que trabajan más de 38 escuelas en la región wixárika de Jalisco se vio aún más afectada por la pandemia de COVID-19, ya que aquí el virus no sólo echó para abajo el ciclo escolar, sino también evitó que se siguiera fomentando la cultura propia.

“No nos paramos, porque si no enseñamos se muere nuestra historia. Somos ya muy pocos los que quedamos y sí hay que cuidar nuestra salud, pero también nuestra herencia”, mencionó Xaye Pari, maestro de la sierra, quien destacó que muchos de los docentes están preparados para acudir casa por casa para facilitar la enseñanza de los alumnos que no cuentan con los servicios como luz e internet.

Aunque su capacitación para el nuevo ciclo escolar fue por medio de internet, reconoce que al menos 80 por ciento de los 36 niños a los que instruye no cuentan con las herramientas adecuadas para la enseñanza, lo que hace peligrar la permanencia de su cultura, por lo que, además de dinámicas en línea también invitó a sus anteriores alumnos a donar sus cuadernillos de trabajo para los nuevos estudiantes, quienes también se organizaron para juntar las tareas y hacerlas llegar al maestro.

“Ya tuvimos meses de prueba y no salió mal. No podemos evitar vernos porque no tenemos las mismas condiciones que una ciudad. No se nos tomó en cuenta para la nueva estrategia y es quedarse o avanzar”, destacó.