Xava Drago, vocalista de CODA, está al borde de la muerte y se despide con desgarrador mensaje: "solo me queda agradecer"

Salvador "Xava Drago" Aguilar Hurtado, la voz que definió el rock en español en México durante los años 90 al frente de CODA, se encuentra enfrentando una de las batallas más difíciles de su vida: una agresiva recaída de cáncer.

Tras anunciar que había superado la enfermedad en marzo de este 2025, su salud se deterioró dramáticamente desde finales de abril. Hoy, desde un hospital, conmovido y escueto, dio a conocer que los médicos ya no pueden hacer nada más para mejorar su salud y casi como una despedida agradeció a quienes lo han acompañado en esta batalla que, ahora sabemos, está perdida.

Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas, escribió el cantante en su cuenta de Facebook.

¿Cuál es el estado de salud de Xava Drago, vocalista de CODA?

En 2024, Xava Drago fue diagnosticado con cáncer de estómago. Tras una operación y sesiones de quimioterapia (incluyendo una gastro-ectomía y un estudio PET que detectó sospechosas manchas en pulmones e hígado), el cantante logró superar la enfermedad con la ayuda de un tratamiento oncológico brindado por médicos admiradores de su trayectoria.

El 3 de marzo de 2025, el propio artista celebró públicamente su aparente victoria desde las redes: "Hoy que oficialmente estoy declarado libre de enfermedad... muchas, muchas gracias por esta segunda oportunidad".

Lamentablemnete, solo un mes después el cáncer regresó con brutal violencia, por lo que a finales de abril, Drago fue hospitalizado por complicaciones intestinales y permaneció con sonda ya que los alimentos no pasaban por su sistema. Su entorno calificó esta recaída como una "situación de vida o muerte" en donde "quedaba poco tiempo para actuar"

La gravedad quedó confirmada por su esposa, la actriz Ela Corez, quien a través de redes sociales explicó que el cáncer había regresado de forma agresiva y que los médicos recomendaban un tratamiento innovador, aunque costoso.

Frente a lo abrumador de los gastos médicos, la familia lanzó una convocatoria de ayuda y a través de una publicación en Facebook pidieron ayuda compartiendo una cuenta bancaria para recibir donativos, misma que sigue activa hasta hoy y es posible encontrarla en la carta de despedida del músico.

Desde entonces, amigos, colegas, fanáticos y figuras del rock nacional se volcaron en una ola de apoyo. Contribuciones económicas, mensajes emotivos y una campaña de difusión han sostenido la esperanza de acceso al tratamiento necesario; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, éste no dio resultados y ahora no hay nada que se pueda hacer para erradicar el cáncer.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cómo se procederá a partir de ahora, pero la respuesta de los fans no se hizo esperar. Además, el mundo del rock en español se encuentra conmocionado por esta despedida anticipada al saber que los tratamientos médicos ya no darán ninguna solución.

CODA y Xava Drago, un legado indiscutible para el rock en español

Xava Drago no es solo un cantante; es historia viva del rock mexicano. Como miembro fundador de CODA, su voz protagonista dio vida a temas recordados como "Aún", "Tócame", "Eternamente" y "Veinte para las doce", canciones que marcaron la banda sonora de emocionantes años 90.

La banda, formada en 1989, logró una fuerte conexión con su público, reflotando en 2012 y todavía activa en 2023, año en el que ofrecieron una supuesta despedida en el Teatro Metropólitan. Sin embargo, aún se presentaban eventos y su influencia persiste hasta ahora.

Por ello, la historia personal y artística del cantante, quien siempre se dejó ver desde la pasión y la resistencia, resuena hoy más que nunca, precisamente mientras enfrenta su momento más crítico pero sin perder la forma de ver la vida que lo caracteriza y siempre agradecido con el público que lo abraza desde la distancia.