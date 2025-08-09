William Levy y Michelle Renaud develan secretos de la serie "Camino a Arcadia"

En su nueva serie Camino a Arcadia, el actor William Levy se pone en los zapatos de Bruno, un padre soltero que vive tranquilamente junto a su hijo Bruno en Arcadia, pero que oculta un pasado violento y oscuro que amenaza con salir a la luz.

“Es un thriller que tiene una carga de una historia de amor muy dramática, tocamos temas muy personales, hay secretos familiares, engaños, una historia de amor muy bonita, tensiones, y hay un mundo de violencia en la vida de los personajes; hay una historia muy complicada entre ellos dos”, adelanta Levy en entrevista.

En la historia el personaje de Levy es entrenador del equipo juvenil de lucha canaria y vive una nueva relación con Irene (Paula Echeverría) luego de haber huido con su hijo y dejado a la madre del niño, Valeria (Michelle Renaud), algo que ella no ha olvidado.

Preocupado por el escenario violento en el que vive, Pablo saca a su hijo, sin embargo, por un motivo que se irá revelando en la trama, es que su mujer decide quedarse y solo se reencuentran 15 años después.

“Es muy importante que la vean sin juzgar a nuestros personajes y más bien tratando de entender desde dónde actuamos cada uno porque todos tenemos nuestra propia verdad y luego es muy fácil decir quién es la buena o mala pero hay que esperarnos porque todo se va a ir contando de poco a poco”, explica Michelle Renaud.

“Es una serie que tiene de todo: thriller, drama, romance, violencia, no para brindar violencia sino para aprender de ella, de las cosas que uno pasa en la vida real. Es una serie muy cercana a lo que pasa hoy en día y toca temas que no son tan generales”, considera Renaud.

Para William y Michelle, además del reto actoral que implicó Camino a Arcadia, hubo aprendizajes que se llevaron en el plano personal así como amistades que consideran se llevan del rodaje. Por ejemplo, en el caso de Renaud al haber entrado en grabaciones cuando acababa de tener a su segundo hijo.

“Esta serie me deja muchísimo porque aprendo junto con Valeria a estar en el presente, a soltar el pasado. Hay mucha gente que de pronto se queda con un rencor y se nubla y gracias a Dios es un personaje que está abierto a la verdad, a la felicidad”, detalla a EL HERALDO.

Compuesta por seis episodios y con un elenco que también incluye a Raúl Peña, Alejandro Nones, Ana Jara y Silvia Nadal, entre otros, la serie ya está disponible por la plataforma ViX en su plan premium. Producida por Secuoya Studios y William Levy Entertainment, y dirigida por Jorge Saavedra, fue rodada completamente en Tenerife.

