William Levy detiene entrevista con Raúl de Molina tras preguntas acerca de Elizabeth Gutiérrez: “No hablaré de eso”

William Levy fue el invitado especial de Raúl de Molina y Lili Estefan, titulares del programa “El gordo y la flaca”, y platicaron de diversos temas. Sin embargo, el actor cubano, de 44 años de edad, detuvo la entrevista cuando el conductor le hizo preguntas acerca de su expareja, la actriz estadounidense de origen mexicano Elizabeth Gutiérrez.

“¿De quién fue la culpa en la relación de ustedes dos?”, le preguntó directamente el presentador al protagonista de “Montecristo” y “Vuelve a mí”, de modo que su reacción fue frontal, ya que le contestó lo siguiente:

Además, William Levy le puso un alto a Raúl de Molina, ya que le dijo “no voy a hablar de esto”. De esta manera, el también modelo se cerró a la conversación acerca de la madre de sus hijos y añadió “yo esas cosas no las hablo, los caballeros no tienen memoria”.

Raúl de Molina tacha a William Levy de “mujeriego”

Aunque William Levy externó que la entrevista no sería acerca de su fallida relación con Elizabeth Gutierrez, con quien tiene dos hijos, Christopher y Kailye, Raúl de Molina siguió haciendo preguntas acerca de temas personales. La gota que derramó el vaso para el actor cubano fue cuando el titular de “El gordo y la flaca” en plena entrevista le dijo “pero también eres un mujeriego”.

Al escuchar esto, William Levy no se quedó callado, sino que le dio la vuelta a la conversación y le respondió al conductor “no tanto como tú, no tanto como tú”. Para bajar la tensión, el actor de “Cuidado con el ángel” y “Sortilegio” sonrió y admitió que sí le gustan las mujeres.

“Pero eso no significa que eres un mujeriego, eso significa que tienes, quizás, un corazón para compartir, ¿tú sabes?, de una forma linda, obviamente”, argumentó William Levy, quien aseguró “Siempre me han querido pintar esa imagen (de mujeriego), pero no (lo soy)”.

William Levy admite “soy el mujeriego más grande del mundo”

Lili Estefan le preguntó a William Levy si no se considera mujeriego y le respondió con la siguiente pregunta: “Qué significa mujeriego, que significa eso”. La presentadora le contestó “que te gustan las mujeres”, de modo que el actor expresó “pues obviamente me gusta la mujer”. Además, explicó porqué se considera “el mujeriego más grande del mundo” para ponerle punto final al debate.