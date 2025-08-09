Vicente Fernández Jr y Mariana González ya saben el género de su bebé, ¿será niña o niño?

Uno de los integrantes más polémicos de la Dinastía Fernández, es sin duda alguna el hijo mayor del fallecido Don Vicente Fernández, ahora, el también cantante presuntamente espera a su primer hijo de su matrimonio con Mariana González con quien contrajo nupcias en el año 2023.

Pese a que Vicente Fernández Jr se habría sometido a una vasectomía hace algunos años debido a que el charro ya tenía 4 hijos producto de sus relaciones anteriores, todo parece indicar que con ayuda de tratamientos de fertilidad, la feliz pareja ya espera a su primer hijo en común, incluso ya trascendió el sexo del bebé que en unos meses está por nacer.

El difícil proceso para lograr el embarazo

El camino hacia la maternidad no fue sencillo para la empresaria e influencer. En una entrevista concedida anteriormente al programa La mesa caliente, Mariana relató lo exigente que resultó el tratamiento de fertilidad.

“Se me hizo muy, muy pesado; me dolió mucho, y las hormonas me pusieron loca… Él me soportó y entendió. Al final, vale la pena. Es una bendición”, confesó con sinceridad.

Este esfuerzo refleja la determinación de la pareja, que no se dejó vencer por los obstáculos médicos. El procedimiento, que implicó ajustes hormonales y sesiones especializadas, fue el puente que les permitió cumplir su sueño.

¿Niña o niño? El secreto ya no es tan secreto

Aunque Vicente Jr. y Mariana no han hecho declaraciones públicas confirmando la noticia, la misma fuente que filtró el embarazo aseguró que el misterio del género ya está resuelto: será una niña.

“Les cuento que me dicen que Mariana González y Vicente Jr. serán papás de una niña. Ellos ya sabían que sería niña porque desde que hicieron el tratamiento decidieron que querían una nena y se logró. Esperemos que ya comparta la noticia pronto”, escribió Chamonic en redes sociales.

Foto: IG @chamonic3

Este detalle ha generado aún más entusiasmo entre los seguidores, quienes esperan con ansias que la pareja comparta imágenes y momentos de esta nueva etapa.

Así se anunció que esperan a su primer hijo

Hace unas semanas, la noticia empezó a circular en medios del espectáculo y portales especializados. Aunque la pareja no ha emitido un comunicado oficial, la influencer Chamonic fue quien destapó la información a través de sus redes sociales.

“¡Mariana González y Vicente Fernández Jr. serán papás! El querer es poder, ¡y quedó clarísimo! Aunque Vicente Jr. tenía la vasectomía desde hace años, eso no fue impedimento para que Mariana se aferrara con todo a los tratamientos. Tras varios intentos, logró embarazarse y está lista para darle otro hijo al ‘Charro’ Jr.”, escribió la influencer, conocida por compartir información privilegiada de figuras públicas.

Foto: IG @chamonic3

Hasta el momento, los futuros padres no han confirmado o negado dicha información, no obstante, las pistas y la información extraoficial parecen apuntar a que la llegada de la bebé será uno de los acontecimientos más comentados en el ámbito del espectáculo durante los próximos meses.