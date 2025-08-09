¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se casaron? El mensaje de la cantante que destapa la verdad

Nuevamente la relación entre la cantante, Susana Zabaleta y el comediante, Ricardo Pérez, dio de qué hablar en el mundo del espectáculo después de que trascendiera el rumor sobre una posible boda secreta. La famosa habría destapado todo durante una entrevista.

Desde hace unos años, la también actriz y el conductor de "La Cotorrisa" han protagonizado un intenso romance que los ha llevado a convertirse en una de las parejas favoritas, por eso el rumor de una boda secreta no pasó desapercibido para nadie.

La actriz generó especulaciones. Foto: Susana Zabaleta

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se casaron?

Durante una plática con el podcast “Date Cuenta”, Susana Zabaleta habría destapado que su noviazgo con Ricardo Pérez dio el siguiente paso. La también cantante soltó una palabra que incrementó los rumores de una boda secreta entre los famosos.

Al recordar una experiencia junto a Ricardo Pérez, Susana Zabaleta se refirió al comediante como su "marido", generando rumores de una boda secreta. A pesar de ello aún no está confirmado que la pareja haya dado el siguiente paso en su relación.

“Cuatro días después estaba viendo a mi marido triunfar con el teatro lleno", dijo Susana Zabaleta.

Como te comentamos anteriormente, el rumor surgió por el comentario que hizo la actriz, Susana Zabaleta, pero por el momento no se sabe si realmente se casaron o simplemente se refiere así al comediante, Ricardo Pérez.

La actriz es de las favoritas. Foto: Susana Zabaleta

¿Cuál es el estado de salud de Susana Zabaleta?

A lo largo de este 2025, Susana Zabaleta ha estado en boca de todos después de que trascendiera que está pasando por un complicado momento de salud desde finales de 2022 y a principios de 2023. Trascendió que la cantante fue diagnosticada con cáncer e inmediatamente se sometió a tratamiento. Al ser cuestionada, Susana Zabaleta prefirió no hablar sobre el tema.