¿Sergio Sepúlveda se va de VLA?, el conductor se ausenta del matutino tras 19 años y genera rumores

En los últimos días el conductor de "Venga La Alegría", Sergio Sepúlveda, ha brillado con su ausencia en las transmisiones del matutino de TV Azteca. Ante esta situación los televidentes se preguntaron el motivo y en redes sociales compartió la verdadera razón.

A lo largo de la historia de "Venga La Alegría", Sergio Sepúlveda se ha consolidado como el máximo referente de la transmisión, colaborando en las distintas secciones del programa. Por este motivo su ausencia no pasa desapercibida para nadie y genera bastante conversación en redes sociales.

¿Sergio Sepúlveda sale de Venga La Alegría?

En la última semana, Sergio Sepúlveda, uno de los conductores más famosos de TV Azteca, no ha formado parte del elenco de conductores del matutino "Venga La Alegría". En sus redes sociales el presentador ha compartido fotografías demostrando que está de vacaciones.

Ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram, el también presentador de "Difícil De Creer" subió unas imágenes disfrutando de su viaje por Washington en Estados Unidos. El periodista está en compañía de su familia y sus compañeros en "Venga La Alegría" le desearon unas felices vacaciones.

El conductor está de vacaciones. Foto: Instagram/@sergesepulved

Días después, en la misma red social, el titular de "Venga La Alegría", Sergio Sepúlveda, compartió nuevas fotografías disfrutando de unos días en la playa. Al parecer el conductor de TV Azteca también se fue al caribe mexicano a pasar unos días con su familia.

Como te comentamos anteriormente, Sergio Sepúlveda no salió del matutino del Ajusco "Venga La Alegría", simplemente se ha ausentado en los últimos días por tomar unas vacaciones. Por el momento se desconoce la fecha en la que volverá a los foros de televisión.

El conductor es de los favoritos. Foto: Instagram/@sergesepulved

¿Dónde sale Sergio Sepúlveda?

Sergio Sepúlveda es un famoso conductor de televisión que ha realizado gran parte de su carrera en TV Azteca. Es parte del elenco estrella del programa matutino "Venga La Alegría", donde encabeza varias de las secciones. Anteriormente fue el conductor de "Difícil De Creer".